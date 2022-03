Brad Binder dominó los primeros entrenamientos de MotoGP

La temporada 2022 del motociclimo dio inicio de manera oficial este viernes con las primeras prácticas en todas sus categorías, para lo que será el Gran Premio de Qatar.

El sudafricano, Brad Binder, realizó el mejor tiempo en MotoGP; el piloto de KTM marcó un registro de 1:54,851. Luego, se ubicó Takaaki Nagakagami, mientras que completó el podio Alex Rins.

The perfect start for @BradBinder_41! 💪



The South African upsets the odds to top the first session of the season! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/2sr9apqMDv