De cara al tratamiento del acuerdo con el FMI

Máximo y Massa se reunieron para bajarle los decibeles al conflicto

El ex presidente del bloque de diputados oficialistas no asistió a la apertura del período ordinario de sesiones, tras haber marcado su rechazo al entendimiento con el organismo financiero.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, luego de que el Gobierno enviara al Congreso detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien, la letra chica del proyecto de ley definitivo no ingresó formalmente al Parlamento, los legisladores trabajan sobre un borrador que repartió el líder del Frente Renovador a cada jefe de bloque. Tras el encuentro con la oposición del pasado jueves, en el que se les adelantó que el proyecto solo contará de tres artículos, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se presentó en el Congreso con la intención de poner paños fríos a la situación y calmar los rumores que corren desde su renuncia a la jefatura del bloque del Frente de Todos. La presencia de Máximo Kirchner sorprendió dado que venía de ausentarse en la apertura de las sesiones ordinarias, bajo la excusa de haber acompañado a sus hijos en el primer día de colegio en Santa Cruz. A días del suceso, el diputado nacional se reunió con Massa para comenzar a definir la hoja de ruta del tratamiento del acuerdo. Al faltazo del diputado se sumaron también la ausencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y del senador nacional Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner. Las bancas vacías de los funcionarios del ala kirchnerista se tradujeron rápidamente en un descontento del sector con el acuerdo cerrado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. A horas de haberse efectuado el anuncio del cierre del acuerdo con el organismo de crédito multilateral, La Cámpora publicó un fragmente de un video que rememoraba declaraciones de Néstor Kirchner con críticas hacia el FMI: "El Fondo Monetario Internacional ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino", señalaba el santacruceño en uno de los pasajes de la pieza audiovisual. El debate Cabe destacar que el próximo lunes a las 14 será la primera reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, de la que formarán parte Martín Guzmán; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; el secretario de Hacienda Raúl Rigo; y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Al día siguiente, se llevará a cabo el trabajo en comisión y expondrán las centrales obreras, las cámaras empresarias y los movimientos sociales. En tanto, el miércoles en el plenario de comisión, se dará (o no) el dictamen, para pasar al eventual tratamiento al otro día. Al momento no hay confirmación de la presencia de Máximo Kirchner en el debate en comisiones. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

