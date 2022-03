https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.03.2022 - Última actualización - 20:49

20:11

Entre este martes y miércoles habrá intercambio de información para tratar de lograr un dictamen que el jueves sea votado por la Cámara Baja. La oposición insiste en que se cumplan las transferencias a municipios y comunas y contemplar la situación de Santa Fe y Rosario y sus conurbanos.

Tres ministros con dos comisiones de Diputados Avances políticos para sancionar el Presupuesto provincial Entre este martes y miércoles habrá intercambio de información para tratar de lograr un dictamen que el jueves sea votado por la Cámara Baja. La oposición insiste en que se cumplan las transferencias a municipios y comunas y contemplar la situación de Santa Fe y Rosario y sus conurbanos. Entre este martes y miércoles habrá intercambio de información para tratar de lograr un dictamen que el jueves sea votado por la Cámara Baja. La oposición insiste en que se cumplan las transferencias a municipios y comunas y contemplar la situación de Santa Fe y Rosario y sus conurbanos.

El Poder Ejecutivo y Diputados parecen haber encontrado un principio de entendimiento para avanzar este jueves en la aprobación de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2022. Las partes dijeron ser optimistas tras una reunión de noventa minutos que realizaron en el despacho del ministro de Economía, Walter Agosto. A ese lugar fueron quince diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales que tienen que emitir los respectivos dictámenes para llevar el proyecto al recinto. Agosto los esperó junto a sus pares Marcos Corach (Gestión Pública) y Celia Arena (Gobierno).

En el pasillo del ministerio de Economía, al retirarse, los legisladores dijeron ser optimistas siendo el radical Fabián Palo Oliver, presidente de Presupuesto, el que se mostró más entusiasmado con la posible sanción. En los hechos, las partes reanudaron las negociaciones que se interrumpieron sobre fines de diciembre. La oposición reclama un cronograma de pagos de certificados adeudados a municipios y comunas de los programas Obras Menores e Incluir; la constitución de un fondo específico para el Gran Santa Fe y Gran Rosario para compensar el deterioro que tiene el Fondo del Conurbano que viene del presupuesto nacional desde mediados de los 90 del siglo pasado, y también el tratamiento de los pedidos de endeudamiento.

"Fue una buena reunión, comparto la apreciación" dijo Agosto cuando se le señaló la definición que habían realizado los voceros legislativos. "Trabajamos sobre dos ejes: un esquema de algunas modificaciones que habían tenido un principio de conversación en el mes de diciembre, otras que estaremos analizando mañana (por hoy) y se planteó el tema de continuar avanzando con financiamiento a algunos programas municipales que se ha ido haciendo en enero y febrero, la dinámica va a continuar. De algún modo nos convocamos para seguir trabajando este martes y la idea que el jueves sea tratado. Soy optimista en el camino", afirmó Agosto. El ministro explicó además que no es fácil armar un cronograma de pagos de deudas pendientes de Obras Menores e Incluir. "Comenté a los diputados que muchas veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología tan estricta. No hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene un programa diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y no se puede hacer la segunda transferencia", no obstante admitió que en los dos primeros meses del año se fueron haciendo giros de fondos a los gobiernos locales.

Pero Agosto subrayó que "el espíritu es tratar de avanzar en las cosas pendientes y que tuvieron avances en enero y febrero" para reconocer que se busca considerar la situación de Santa fe y Rosario. El ministro recordó que ya en diciembre a pedido de los diputados aceptar llevar el 4 mil a 6 millones la partida del plan Incluir. "Fue concedido y está firme ahora. El plan Incluir tendrá un incremento del 50%", destacó.

Antes de Agosto, los presidentes de las dos comisiones claves habían dado su impresión sobre la reunión. El socialista Joaquín Blanco está a cargo de Asuntos Constitucionales y el radical Palo Oliver de Presupuesto. Ambos más la socialista Clara García dejaron su mirada sobre el encuentro.

"Fue una reunión positiva, en muy buenos términos, hubo una presentación de todos los bloques con respecto a las expectativas que tenemos con el presupuesto. Se expresó la voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados de que la provincia tenga presupuesto. El Ejecutivo se manifestó en el mismo sentido" dijo Blanco quien entiende hubo un cambio de actitud con respecto a declaraciones de funcionarios en enero donde hablaban de reconducir la norma. "De la reunión surgió la necesidad de saldar deudas con respeto de Obras Menores e Incluir con municipios y comunas, atender la situación de infraestructura social para la seguridad de Santa Fe, Rosario y de las áreas metropolitanas de ambas ciudades y hubo una serie de planteos con respecto a algunas modificaciones de los artículos que, entiendo, fueron receptadas por el Ejecutivo", acotó. El socialista señaló que el Frente Progresista considera importante como señal institucional que la provincia tenga presupuesto en el marco de la falta de la norma nacional y la discusión en el Congreso sobre el acuerdo con el FMI. "Es un signo de madurez encontrar una síntesis política en el marco del diálogo, donde todos cedemos intenciones originales para construir una síntesis, un gesto de certidumbre a los actores económicos de la provincia que es importante realizar. Nos vamos con la expectativa que en las próximas 48 horas poder avanzar en lo que falta y en las próximas sesiones resolver este problema que como frente pretendimos definir en diciembre y se pospuso".

Para Palo Oliver la reunión es "la expresión de la voluntad del Ejecutivo y de la mayoría de los bloques de llegar al jueves con dictamen único. Me animo a decir que estamos muy, pero muy cerca. Falta que hoy los técnicos se pongan a redactar lo que será el dictamen. Los requerimientos que hemos tirado sobre la mesa, la mayoría de ellos el Ejecutivo dio el ok".

García destacó que "siempre que hubo diálogo, hubo buenos resultados", recordó la sanción en diciembre de la emergencia en seguridad y penitenciaria y la norma tributaria. Se aventuró a decir que "si en diciembre hubiéramos tenido una instancia de diálogo político como ésta, tendríamos ya la ley".

Senado

Diputados introducirá cambios al proyecto de Presupuesto y para que sean ley deberán tener respaldo del Senado. Los legisladores de la oposición dijeron que será tarea del Ejecutivo convencer a la mayoría justicialista de la Cámara Alta.

"Observo que en general, en la Legislatura está la intención de avanzar en el tratamiento del presupuesto. Las modificaciones tendrán la consulta al Senado, para coordinar. Lo que vamos a tratar de hacer es que la propuesta que salga de Diputados, con algunas modificaciones, tenga una respuesta en el Senado. Es el trabajo que tenemos por delante en estos día", dijo Agosto.

Fondo

Uno de los temas a incluir en la futura norma es el llamado Fondo del Conurbano para Santa Fe y Rosario que vienen pidiendo ambos municipios desde hace varios años. Parece que en esta ocasión el tema tendría el respaldo de la Casa Gris y de Diputados. Será uno de los temas más delicados en la negociación con el Senado. El otro punto es la cifra de ese fondo. Nadie dio números en forma pública aunque se menciona que sería de entre 2 y 3 millones de pesos cuya distribución se haría en forma similar a los fondos que llegan de Nación y que -en los 90 del siglo pasado- fue fijado como suma fija cuando existía la convertibilidad y que el paso de los años ha deteriorado por el paso de la inflación.