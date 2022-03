Dos atletas santafesinos necesitan recaudar fondos para poder competir en Europa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 13:27

13:11

Con 16 años tienen la posibilidad de participar en cinco competencias con los mejores del mundo, una oportunidad que no se les presenta todos los días a deportistas tan jóvenes.

Dos jóvenes santafesinos buscan recaudar los fondos necesarios para poder viajar a Europa y competir en el Campeonato Mundial de Triatlón Junior. Con los tiempos apretados, esta semana deben analizar si logran juntar el dinero suficiente o se bajan de la competencia.





Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, es por eso que Martina Imaz y Bautista Arbizu, piden ayuda a todo aquel que pueda colaborar con lo que tenga, 50 o 100 pesos ya ayudan para hacer frente a los diversos gastos.





Facundo Gaitan, entrenador de los jóvenes atletas, explicó a El Litoral todo lo que hicieron para poder llegar y lo cerca, y la vez lejos, que se encuentran de poder cumplir un sueño único.

Foto: Gentileza



Los deportistas van a competir durante tres fines de semana en dos instancias distintas. Primero, para tener más facilidades, realizaron un intercambio con el Club Castilla y León de la provincia Castilla, España. Por este acuerdo el club se hace cargo de pagar la entrada al Centro de Alto Rendimiento, el acceso a la pista, la pileta, el gimnasio, las inscripciones, les va a dar la ropa y le paga la cuota federativa que son 80 euros. Esta competencia de España se desarrollará los días 26 y 27 de marzo en Madrid y 9 y 10 de abril en Valladolid.





El 3 de abril van a participar del Campeonato Mundial de Triatlón Junior que se realiza en Melilla, Marruecos. En esta oportunidad, van a representar a la Argentina.





En total, son cinco competencias con los mejores del mundo, es una oportunidad única para estos dos jóvenes deportistas.

Foto: Gentileza



Gaitan explicó que “a través de la Federación se inscribieron los chicos para representar a la Argentina en la Copa Europea, pero la confirmación de listas siempre se sube 30 días antes, o sea que la subieron el 3 de marzo. Nosotros no podíamos sacar los pasajes antes porque si no estábamos incluidos en la lista esos pasajes se perdían”.





El 3 de marzo llegó la confirmación –continúa el entrenador- de que los chicos estaban en la lista de largada. Cuando los papás quisieron sacar los pasajes se encontraron con un aumento considerable en los mismos. La última semana de febrero los pasajes estaban 175 mil, 185 mil y la primera semana de marzo saltaron a 375 mil, 350 mil pesos, “a esto hay que sumarle el pasaje deportivo de 24 mil pesos por las bicicletas. Entonces los costos se terminaron yendo casi 200 mil pesos más por chico de lo que teníamos pensado”, resalta Gaitan.

Foto: Gentileza



Frente a está situación la primera opción fue bajarse de la competencia, pero luego comenzaron una movida solidaria y ahí se pudo ver una luz de esperanza.





“Lo que pasa es que nos apremia el tiempo porque esta semana hay que sacar los pasajes sí o sí, en el caso de que no se pueda hay que darle de baja a la inscripción, porque si nosotros no sacamos los pasajes y si no le damos de baja a la inscripción para la semana que viene la Federación Mundial les aplica una penalización y no pueden competir en las siguientes dos competencias y la que viene es una Copa Panamericana que se hace en Formosa, entonces o sacamos los pasajes esta semana o le damos de baja a la inscripción”, enfatizó el entrenador.

Foto: Gentileza



Para todos aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer depositando lo que tengan en la siguiente cuenta:



CBU 33005995-25990718514106

Facundo Gaitan

Caja de ahorro

Nuevo Banco de Santa Fe