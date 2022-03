https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa de la Liga Profesional Boca: Rojo trabajó sin problemas

El defensor de Boca Marcos Rojo practicó en forma normal tras realizarse estudios por tener inflamada su rodilla derecha. Es una cuota de tranquilidad para el entrenador Sebastián Battaglia luego de la derrota del domingo ante Huracán y cerca de los partidos ante Estudiantes y el superclásico con River.

El zaguero, uno de los referentes del plantel, hizo el habitual trabajo regenerativo de los martes y el domingo será titular en un encuentro especial para él, ya que se enfrentará al club donde inició su carrera profesional.

En tanto, Alan Varela se reintegró al plantel profesional después del inconveniente disciplinario del 28 de febrero, cuando no llegó bien físicamente al entrenamiento, fue sancionado y practicó una semana con la reserva que dirige Hugo Ibarra.

Mientras, Benedetto comenzó la recuperación de su lesión muscular -se espera el parte médico oficial-, la que le demandará por lo menos 15 días y está en duda para el partido con River en el Monumental el 20 del corriente.

El lunes, desde las cercanías del cuerpo médico, trascendió que el "Pipa" tendría una fuerte molestia (que no llegaría a ser desgarro) en el músculo peroneo de su pierna derecha, cerca del sóleo, y los próximos días serán claves para su evolución. Desde el entorno del futbolista se asegura que va a tratar de no perderse el superclásico, que será el primero desde que volvió a fines de enero.

Benedetto no practicó el sábado pasado por esa lesión, se hizo estudios el domingo y estuvo ausente el fin de semana en la derrota de su equipo ante Huracán por 1 a 0. Primero se informó que no jugaba por el fallecimiento de su abuela el sábado por la tarde, pero el jugador estuvo presente el domingo en uno de los palcos del estadio y de no ser por su lesión hubiese sido titular ante el "Globo".

La segura ausencia de Bendetto en La Plata genera la duda sobre su reemplazo. Está por verse si jugará Nicolás Orsini, tal como sucedió con Huracán, o ingresará Luis Vázquez.

Con respecto al resto del equipo, Frank Fabra ya cumplió su suspensión de una fecha e ingresará por Agustín Sandez y podría haber algún cambio en la mitad de la cancha, en la que tanto Jorman Campuzano como Juan Ramírez no vienen a buen nivel. Boca juega de visitante ante Estudiantes de La Plata el próximo domingo, desde las 21.30 por la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Copa LPF - Fecha 6

Viernes



19.15 Arsenal-Vélez, Néstor Pitana.



21.30 Platense-Patronato, Darío Herrera.

Sábado



17 Huracán-Godoy Cruz, Mauro Vigliano.



/// Aldosivi-Tigre, Fernando Espinoza.



19.15 Sarmiento-Newell's, Silvio Trucco.



/// Central-Barracas C., Pablo Dóvalo.



21.30 Talleres-San Lorenzo, Facundo Tello.



Domingo



17 Lanús-Colón, Diego Abal.



/// Unión-Banfield, Jorge Baliño.



19.15 River-Gimnasia, Hernán Mastrángelo.



21.30 Estudiantes-Boca, Fernando Echenique.



Lunes



19.15 Atl. Tucumán-Racing, Germán Delfino.



21.30 Argentinos-Def. y Justicia, Ariel Penel.



/// Independiente-C. Córdoba, Fernando Rapallini.