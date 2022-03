https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 10:26

10:22

Representará a La Corriente, que lidera Agustín Rossi. Habrá un plenario en el Partido Justicialista, con los principales referentes del sector. "La provincia necesita sangre nueva", dijo a El Litoral. Y vaticinó un escenario inevitable de internas.

Anuncio de precandidatura Busatto arranca el sábado su carrera para competir por la gobernación Representará a La Corriente, que lidera Agustín Rossi. Habrá un plenario en el Partido Justicialista, con los principales referentes del sector. "La provincia necesita sangre nueva", dijo a El Litoral. Y vaticinó un escenario inevitable de internas. Representará a La Corriente, que lidera Agustín Rossi. Habrá un plenario en el Partido Justicialista, con los principales referentes del sector. "La provincia necesita sangre nueva", dijo a El Litoral. Y vaticinó un escenario inevitable de internas.

Los tiempos en la política santafesina parecen acelerarse. El próximo sábado, en un plenario que se realizará en la sede del Partido Justicialista, Leandro Busatto, comenzará formalmente a recorrer el camino para intentar ser candidato a gobernador de Santa Fe. Representará a La Corriente, el espacio interno dentro del peronismo que lidera Agustín Rossi. El ex ministro de Defensa de la Nación ya dijo a los suyos que desistirá en 2023 de volver a competir por la gobernación. Rossi bendijo, entonces, a Busatto; lo esbozó en Rosario días atrás en un encuentro del sector, lo conversó con Alberto Fernández y bajó la bandera de largada.

"Será un comenzar de año, y hacerlo simbólicamente es muy importante porque será un año bisagra para construir una alternativa. Aspiro a construirla y a protagonizarla; obviamente que lanzar candidaturas a un año del cierre de listas es eventualmente demasiado desconectado de lo que sucede en la realidad, pero es cierto también que tenemos que construir un dispositivo político para todo el año, a fin de poder tener la mayor adhesión y capacidad de recorrido posible en la provincia. Inauguraremos el 2022 con el objetivo de construir una alternativa para 2023, y en mi caso puntual, protagonizarla a nivel provincial. Nos parece importante hacerlo en la sede del PJ porque es la casa de todos, y quienes nos sentimos parte del Frente de Todos, deberíamos ponerla en valor", adelantó Busatto en diálogo con El Litoral.

- ¿Leandro Busatto será el único pre candidato a gobernador de este sector?

- Nosotros tomamos una decisión colectiva; por supuesto que tiene un componente individual, pero la idea de construir una candidatura en mi caso para la gobernación, es una decisión colectiva. Por lo tanto reúne la voluntad y adhesión de Agustín Rossi, Roberto Sukerman, Norma López, Germán Martínez…. Y de todos los que forman parte de la Corriente. Todos ellos van a estar el sábado; será un plenario con unos 600 dirigentes del centro-norte de la provincia, básicamente.

- ¿Esta construcción se da a partir de una visión crítica sobre la gestión provincial de Omar Perotti?

- Sí, pero no construyo una candidatura ni vamos a construir una alternativa política en detrimento de otras, o para criticar a otros. Creemos que el peronismo tiene que recostarse en la reivindicación de los trabajadores, de valores que estuvieron presentes durante los años de gestión de 2013 en adelante, y con una visión progresista de la sociedad. Esas cosas creo que en la próxima campaña no van a aparecer en muchos espacios, y en algunos sectores del peronismo tampoco van a estar reflejadas. Porque claramente va a haber un corrimiento del centro a la derecha, empezando por Juntos por el Cambio; y hay un abanico de partidos políticos, incluso algunas propuestas dentro del PJ, que no van a reivindicar esta visión progresista. No vamos a construir una candidatura 'en contra de'. Nos vamos a diferenciar pero lo haremos propositivamente. Y vamos a empuñar una candidatura para poner de pie a una generación que llega para hacerse cargo de los próximos veinte años en la provincia. Aspiro a tener 43 cuando empiece la campaña y sea la elección. Y aspiro a sintetizar los sueños de los chicos de entre veinte y cincuenta años, y poner de pie una provincia que necesita sangre joven y valores colectivos en función de las cosas en las que creemos.

- ¿Hay un guiño presidencial en esta precandidatura?

- Nosotros siempre trabajamos los proyectos electorales prescindiendo de las referencias nacionales. Lo que sí hacemos es referenciarnos nosotros en ellos. Está claro que estamos defendiendo activamente las políticas de Alberto y Cristina Fernández; somos parte del dispositivo del Frente de Todos y nuestro capital político se ha construido en los últimos dos años mucho más como una versión del peronismo nacional que del peronismo local.

-¿Qué rol ocupará Agustín Rossi en este esquema?

- Sigue siendo nuestro principal referente, y quien promoverá un armado no sólo de mi candidatura a gobernador, sino de muchas otras de pibes y pibas en la provincia. Y quien me acompañará a recorrer la provincia. Su valor siempre ha sido políticamente muy importante para nosotros.

- ¿Hay margen para que sea el candidato del consenso o el peronismo indefectiblemente va a internas?

- Me parece que vamos a ir a internas porque no va a haber suficiente lugar en las listas para contemplar las aspiraciones de todos los sectores. Y porque además, probablemente en el peronismo terminemos dirimiendo algunas ideas de fondo. No creo que tengamos la misma visión nosotros que Hacemos Santa Fe (espacio liderado por Omar Perotti) sobre algunas cosas que tienen que ver con el respeto a los trabajadores y adhesión a políticas nacionales, la producción y el empleo. Pero no creemos que el consenso signifique listas únicas: podemos dirimir internas y podemos también ponernos de acuerdo en algunas ideas básicas.

- ¿Qué opina sobre la unidad que intentó reeditar el presidente del partido, Ricardo Olivera? ¿Eso fracasó ya?

- Hay que ponerlo en valor al presidente del partido; Olivera es un compañero que ha intentado un proceso de unidad por todos los medios. Y hay que llamar a la reflexión a aquellos dirigentes encumbrados y que tiene responsabilidad de gestión para que entiendan que fue el peronismo es el que nos puso acá, y es el peronismo el que nos está reclamando que tengamos actitudes colectivas por encima de las apetencias sectoriales o individuales.