Perotti respaldó al ministro Lagna

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 14:05

13:36

Admitió su "sorpresa" ante la denuncia de una testigo protegida sobre el ex funcionario del Ministerio de Seguridad de haber intentado negociar con un narcotraficante preso (antes de asumir en la Provincia). Dijo que fue una decisión de Lagna tanto su salida, como su ingreso.

El gobernador Omar Perotti otorgó un firme respaldo a su ministro de Seguridad, Jorge Lagna, al tiempo que aclaró que fueron decisiones de ese funcionario tanto la llegada como la salida del ex director de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.



Esta semana se supo que Horacio Lucchini debió renunciar luego de ser mencionado por una testigo protegida del caso Esteban Alvarado (uno de los narcos más importantes de Rosario) por presuntas maniobras de tráfico de influencias con otro narcotraficante preso: "Guille" Cantero, líder de la banda Los Monos.



"El ministro tiene la libertad de buscar sus asesores, para sumarlos o para desprenderse de ellos, de cambiarlos. Y el ministro ha tomado una decisión en esa línea", dijo Perotti.



De inmediato expresó que Lagna "seguirá con su trabajo de la mejor manera, que es lo que deseamos todos".



"Por supuesto", respondió luego en una rueda con periodistas el titular del Poder Ejecutivo Provincial cuando se le preguntó si le daba su "respaldo político" al titular de Seguridad.



Destacó que el ex diputado del PJ "está desarrollando una tarea muy importante en un lugar muy difícil, en el que siempre hay que estar con diez ojos y dónde el esfuerzo a realizar es de mediano y de largo plazo".



El jefe de la Casa Gris aseguró a continuación que en Santa Fe habrá más policías, con mejor equipamiento, con escuelas de formación de agentes "en marcha", para "dar un salto de calidad" tecnológico que "también nos permita tener presencia en las calles aún cuando nos falten agentes".



Aseguró que a esta altura de su gestión "comenzamos a revertir algo que es imprescindible: tener más gente para tener más seguridad en las calles".



Una periodista le recordó a Perotti que siempre había dicho que en su gobierno hay un "basta de vínculos entre política y delitos" y mencionó a Lucchini y la denuncia en su contra. Le preguntó si lo había sorprendido lo ocurrido con el ahora ex funcionario provincial que está acusado de ofrecer ventajas en su régimen carcelario (incluso un teléfono las 24 horas) a un narco preso, mientras era empleado de un juzgado federal en Venado Tuerto.



"Más allá de obviamente de la sorpresa, creo que no tiene que quedar duda alguna. Después cada uno verá cuáles son los datos, cuáles son las sorpresas, cuáles las realidades y las certezas, de esta época y de otras anteriores. Se tiene que trabajar con la mayor tranquilidad y si el ministro entendía que frente a esta situación no era conveniente que siguiera en el cargo, yo respaldo su decisión".



Respecto de si el gobierno llevará o no una denuncia ante la justicia sobre Lucchini, respondió: "si hay motivos se hará".



Paritarias



El gobernador Perotti dijo que tiene "las mejores expectativas" sobre la negociación paritaria tras haber ofrecido "una propuesta superadora" y expresó: "ojalá se llegue a un acuerdo de conjunto, a una solución que como el año pasado nos permite tener en el ámbito del Estado provincial un salario por sobre el costo de vida y que recupera su poder adquisitivo".



Expresó que "las condiciones están dadas para un final dentro del diálogo", cuando se lo consultó por las tensiones con el sector docente.



Aseguró que se trata de una oferta que implica "un esfuerzo importante de todos, es una muy buena propuesta la que se ha hecho llegar. Ojalá así se la entienda".



"Es un momento duro para todos. Uno entiende cuál es el reclamo de todos los trabajadores en sus distintas funciones en el Estado pero también uno tiene que tener presente cuáles son las funciones y los servicios que el Estado le debe brindar a todos, a todos los otros trabajadores que también están con sus negociaciones y ciertamente no están en los mismos porcentajes que estamos alcanzando".



Dijo que se busca "cumplir" tanto con el personal asalariado estatal como con los ciudadanos santafesinos que pagan esos haberes.



Presupuesto



Perotti consideró que las reuniones con la oposición para la sanción del Presupuesto 2022 debe ser la primera "instancia de diálogo" con frutos "concretos y reales" para "mejorar la calidad de vida de los santafesinos y las santafesinas".



"Espero que hayamos mejorado algunas alternativas de entendimiento. No ha habido grandes cambios" en la letra del proyecto sino "garantías" sobre reclamos que preocupan a diputados de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados.



Expresó su deseo de que esta "instancia de entendimientos nos permita no solo tener Ley de Presupuesto sino también la posibilidad real y concreta de priorizar el trabajo conjunto" en beneficio de Santa Fe.



A continuación, reiteró su posición frente al debate sobre la deuda externa de la Argentina, que "no puede ir a un default". Repitió que así lo ha hecho saber a los legisladores nacionales por Santa Fe: "queremos una ley de consenso y que nos permita encarar una etapa distinta".



"Esta es una deuda que no se discutió (desde el oficialismo), que no se pidió, que no se usó pero que hay que pagar... Doy un ejemplo sobre lo que nos pasa (en la gestión) en Santa Fe: Nosotros vamos a pagar un primer pago importante sobre un crédito de 500 millones de dólares que no pedimos ni usamos (ahora en el actual gobierno) y que por supuesto vamos a honrar", graficó.