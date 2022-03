https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 19:33

19:29

Este reto es de nivel intermedio y solo el 2% de personas ha logrado ubicarlo en menos de 10 segundos. Encuentra el trébol de la fortuna.

"Reto" en redes sociales Hallar el trébol de cuatro hojas, un nuevo desafío viral Este reto es de nivel intermedio y solo el 2% de personas ha logrado ubicarlo en menos de 10 segundos. Encuentra el trébol de la fortuna. Este reto es de nivel intermedio y solo el 2% de personas ha logrado ubicarlo en menos de 10 segundos. Encuentra el trébol de la fortuna.

Los tests y retos virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra nivel de concentración ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez te traemos un reto viral que trae consigo la buena suerte y es encontrar al único trébol de 4 hojas.

Sucede que en la siguiente imagen, hay varios tréboles encima de un fondo verde, lo que dificulta aún más tu búsqueda. Aparte de ello hay 5 flores de color rosa y naranja. Ahora, tu misión es lograr encontrar a al trébol de 4 hojas. Recuerda que no hay otro igual, es el único y es por eso que está asociado a a la suerte. Tendrás solo 10 segundos para encontrarlo ¿podrás hacerlo?

Nuestro cosejo es que la imagen que te mostraremos a continuación debe ser observada con mucha concentración. Mucha suerte y si quieres comprobar tu acierto o tal vez te rendiste, no te preocupes porque más abajo revelaremos el resultado.

Si lo encontraste, definitivamente te felicitamos porque sabemos que no es fácil, pero si ese no es tu caso lo entendemos, ya que estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío visual, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos para ponerlos a prueba. El trébol se encontraba al lado superior derecho ¿lo viste? Si no logras ubicarlo a continuación te mostramos la imagen con la respuesta.