Fútbol Femenino: pasión de niñas y no tan niñas

El femenino pondrá en marcha este año un ambicioso proyecto que incluye la competencia en divisiones formativas. Desde Pasión Liga fuimos a la UNL para hablar con las protagonistas sobre las expectativas de cara a este 2022.

Ignacio Pueyo

Desde el 2012, cuando comenzó la competencia en de Fútbol Femenino en la Liga Santafesina, fueron muy pocas las experiencias competitivas en divisiones inferiores. Los seleccionados de la Liga han competido en diferentes certámenes, mientras que el inicio de la Reserva hace algunos años también fue un paso importante.

Sin embargo, para este año se presentó el proyecto "Antonia", diseñado por Juan José Morano, que inaugura los certámenes de divisiones inferiores en distintas categorías. Habrá tres categorías: Sub 18, Sub 14 y Sub 12, esta última será escuelita y no será competitiva. Los certámenes darán inicio el 9 de abril, mientras que a fines de ese mes se dará el primer encuentro de escuelitas.

Dentro de este marco, una de las instituciones que mejor viene trabajando en la formación de jugadoras durante los últimos años es la Universidad Nacional del Litoral. Con gran trayectoria en el fútbol femenino, la entidad se está preparando para hacer frente a la temporada.

La entrenadora de la categoría Sub 14 es Melina Reus, jugadora de vasta trayectoria en el fútbol local, que está haciendo sus primeras armas como entrenadora. Fue por eso que desde El Litoral fuimos a hablar con ella sobre los nuevos desafíos de este 2022.

"A mí me hubiese encantado tener este espacio cuando era chica. Ahora se está visibilizando por todos lados, pasan los partidos por la tele, hay muchas cosas por las que se fue luchando de a poco. Yo cada vez que hablo con chicas más chicas les digo que aprovechen la oportunidad que tienen de poder disfrutar. En este caso, con este proyecto vamos a tener competencia los fines de semana y demás. La verdad que por suerte va creciendo el femenino", contó la entrenadora, que pudo comenzar a practicar el deporte a sus 22 años y ya lleva diez temporadas jugadas.

Al mismo tiempo Leticia, una de las madres de la categoría, habló sobre la posibilidad que tienen las niñas en la actualidad: "Antes mi hija hacía otro tipo de actividades deportivas, y en esa búsqueda empezó a definirse en qué es lo que realmente le gusta. Fue probando diferentes deportes, y ahora en este último tiempo le gusta mucho y está enloquecida con el fútbol. Queremos apoyarla porque es un deporte grupal, que tiene muchas cualidades que me parecen interesantes para que ella incursione en esta etapa de preadolescencia. Me parece sumamente importante el deporte grupal. El fútbol además de ser un deporte que ya es sano de por sí, también tiene muchas actitudes y valores, se transmiten muchos valores del trabajo grupal, de lograr objetivos en conjunto."

Reus y Morano. Los protagonistas de un nuevo rumbo en el Femenino de Santa Fe. Foto: Gentileza

Su hija juega al fútbol hace tres años, y Leticia también destaca la posibilidad de haber participado en equipos mixtos: "Empezó en la UNL, y estaba jugando también en otro club, que nos quedaba cerca de casa y era fútbol mixto. Eran pocas nenas, tres o cuatro, y la mayoría varones. La verdad que fue un aprendizaje muy rico, porque dentro de los prejuicios que uno tiene, fue muy bueno el intercambio entre los diferentes géneros, con los chicos de su edad jugando a la par, con un respeto mutuo."

Además, Reus habló sobre el trabajo con niñas en una edad tan importante, entre los 12 y los 14 años. La entrenadora destacó el hecho de que muchas de sus jugadoras ya venían participando desde escuelita, por lo tanto tienen una muy buena base a la hora de jugar. En ese sentido, explicó que el próximo paso es comenzar a trabajar los movimientos dentro de la cancha y las posiciones. Reus también destacó el avance de la disciplina pudiendo ahora integrar las divisiones inferiores a la competencia: "esto es un avance grandísimo, el hecho de ir separando por edades, para que no haya tanta distancia. Antes tenías escuelita hasta los diez años y después había que esperar un montón para poder llegar a Primera, o jugar con las más grandes. Esto de las formativas yo creo que va a ser un gran avance."

Finalmente, hablamos sobre las expectativas y los objetivos que hay en torno a la temporada 2022. Por su parte, Leticia señaló que: "queremos que pueda poner en práctica el conocimiento que ha logrado estos años en los torneos. El año pasado tuvimos muy pocos torneos, y creo que este año se ha motivado que sean más frecuentes. Son instancias que las chicas disfrutan mucho, y que ponen en juego su capacidad, y lo que han aprendido desde escuelita. Son instancias de competencia donde se aprende también de los resultados, ya sean buenos o malos. Siempre se saca un resultado positivo. Esperamos que se fomenten esos encuentros, porque es lindo compartir ese momento con ellas y estar presentes."

Melina Reus. Jugadora con gran trayectoria y hoy DT de las más pequeñas. Foto: Gentileza

Además, Melina Reus agregó que tienen el deseo de que más chicas y más equipos puedan seguir sumándose al fútbol femenino: "Que se sumen más equipos, que nuestras nenas disfruten y puedan competir en el buen sentido, divertirse y hacer lo que les gusta", cerró la entrenadora.

Partido decisivo

Argentino de San Carlos y Los Crack de Guadalupe jugarán el próximo domingo 13 el desempate en el ascenso por un lugar en la Primera A para esta temporada 2022.

El comienzo

El torneo de Primera en Fútbol Femenino comenzará el sábado 19, mientras que el fixture se sorteará el lunes 14. Los delegados deberán presentarse en la Casona de Calle Corrientes 3049

Un año cargado de emociones fuertes

Los torneos de primera división A y B comenzarán a desarrollarse el sábado 19 de marzo, con la salvedad que sólo un encuentro tendrá lugar el sábado 12, que será el partido entre Los Crack de Guadalupe y Argentino de San Carlos, que definirán un lugar para la máxima categoría. De la temporada anterior tres equipos obtendrán su ascenso correspondiente, por lo que este año jugarán en la "A" Deportivo Santa Rosa y Deportivo Nobleza y el ganador del mencionado desempate, ya que ambos equipos obtuvieron 17 unidades cada uno.

Siguiendo con el cronograma de divisiones y comienzos de campeonato, la categoría Inferior Mayor (sub 18, hasta 2004) empezará el domingo 20 de marzo, jugándose en la previa de inferiores mayores masculina. La categoría Inferior Menor (sub 14, comprendidas por los años 2008, 2009 y 2010) tendrá su inicio el sábado 9 de abril. Para finalizar, los encuentros de escuelitas (sub 12) tendrá su primera actividad a fines de abril.

Por último, los sorteos de los campeonatos de Primera A, Primera B e Inferiores Mayores tendrán lugar el lunes 7 de marzo, en la sede de la Liga, Corrientes 3049.