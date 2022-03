Triunfazo de Unión ante el mítico Atenas de Córdoba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.03.2022 - Última actualización - 15:15

8:15

El "tate" superó 86 a 73 a los "griegos" y ganó un duelo clave en el objetivo de mantener la plaza.

Unión volvió a la victoria en Santa Fe, en otro juego formidable del canterano Andrés Jaime. El base formado desde la escuelita en Unión sumó 30 puntos, fue el goleador del encuentro y la figura determinante en el triunfo Rojiblanco.

En la primera parte fue de importante relevancia los aportes del otro base Gastón Bertona, anotando, asistiendo y haciendo jugar al equipo. Dos figura totalmente necesarias dentro de un equipo que sufrió la baja del experimentado Juan Pablo Cantero por lesión.

Vale destacar en la victoria el trabajo incansable en defensa del equipo, en donde Iván Basualdo fue de real importancia, más allá de que en la planilla sus números no son importantes; su trabajo en la faceta defensiva fue casi impecable.

En la previa llegaban dos equipos pugnando por la permanencia en la categoría, Unión (récord 9-20) que venía de la derrota a manos de Platense en la ruta; mientras que la visita acumulaba tres derrotes en fila.

Unión de entrada apostando a un quinteto con mayor poderío defensivo y relegando quizás presencia en el ataque, salió con Jaime, Godoy, Cylla, Hure y Basualdo como quinteto titular, enfrente un rival que apostó a meterlo de entrada al mexicano Fabián Jaimes quien se sumó al equipo un día antes.

El comienzo el partido no fue bueno para el Tate, las primeras cuatro ofensivas del Tatengue fueron nulas, no logró convertir y por el contrario partida en el rival apostaron por poner la bola en las manos del mexicano que no dudo y convirtió para poner en ventaja al Griego.

Tras varios minutos en los cuales Unión no logró hacer pie, Jaime aprovechó una cortina de Basualdo que dejó muy lejos al marcador rival, y Andrés con el primer triple en su cuenta puso por primera vez en ventaja al Tatengue.

Pese a esto, el Tate no se encontró con su juego en el primer parcial; le permitió al rival hacerse dueño de la bola e incluso sobre le final se descuidó y se fue en desventaja al primes descanso.

Ya en el segundo cuarto, una bomba de Maximiliano Martín igualó el marcador; aunque la poca efectividad en este pasaje del partido se hizo presente y se volvió un partido chato e cuanto a volumen de juego.

Las defensas fuertes en ambos bandos de apoderaron del partido, sobre todo la Rojiblanca que comenzó a ponerse muy fuerte sin permitir segundas chances. Justo en este pasaje se dio el primer quiebre del encuentro. Tras una falta antideportiva que recibió el capitán Martín, Bertona convirtió 5 puntos consecutivos para sacar una pequeña ventaja y obligar al tiempo muerto en los cordobeses.

Tras esto Bertona encendido anotó otro triple, recibió faltas personales y envolvió en nervios a Atenas. Sobre el final del primer tiempo con la rotación en cancha, Unión sufrió y finalizó el cuarto con tan solo tres puntos de ventaja.

El segundo tiempo arrancó con la visita enchufada, el Tate ante la imposibilidad de equilibrar el juego, continuó con un trabajo arduo en defensa. El partido siguió trabado sin lograr imponerse ninguno de los dos equipos.

Dentro de un cuarto muy parejo y en el cual los detalles fueron importantes el equipo de Ponce trabajó el partido desde su defensa y no permitió que el rival se imponga.

El último cuarto fue vibrante. Dentro de una gran paridad, el Tatengue sacó una pequeña luz de ventaja en el comienzo. Llegando a la mitad del periodo, Jaime apareció y se dio el segundo quiebre del encuentro.

Tras una falta y la posterior reposición, Jaime convirtió dos triples fundamentales dentro del encuentro, el primero de ellos sobre la chicharra de 24” y con tablero incluido. A partir de allí el partido se volvió muy favorable para Unión, que manejó con criterio e inteligencia el desenlace.

Hizo los cambios necesarios, mantuvo lejos de su aro al Griego; solidifico su defensa en donde si no fuera por el triple sobre el último segundo tan solo hubiese recibido 10 puntos y mantuvo a la visitada controlada que vio como se le escapaba otro partido.

Final y triunfo para el Tatengue que alcanza las 10 victorias en la presente temporada; ahora llegará el turno del último viaje por la Rioja ante Riachuelo y luego en Córdoba ante Atenas e Instituto. Sin brillar el Tatengue ganó y es lo que importa.

Síntesis

UNIÓN (86): Andrés Jaime (30), Jordi Godoy (2), Daniel Hure (5), Jeantal Cylla (9), Iván Basualdo (0). (FI) Cristián Schoppler (0), Maximiliano Martín (11), Gastón Bertona (18), Justin Everett (11), Joel Peralta (0), Lorenzo Micheloni (0), Pedro Bombino (0). DT: Juanfra Ponce.

ATENAS (73): Augusto Alonso (11), Latraius Mosley (13), Fabián Jaimes (12), Guillermo Díaz González (15), Deian Mcclenton (5). (FI) Gastón Córdoba (0), Georgie Pacheco Ortiz (10), James Mc Pherson (0), Omar Canton (7). DT: Claudio Arrigoni.

Parciales: 20-23, 23-17 (43-40) // 20-20 (63-60), 23-13 (86-73).

Árbitros: Daniel Rodrigo, Maximiliano Cáceres y Leonardo Mendoza.

Comisionado: Eduardo Soria.

Cancha: Ángel Malvicino.