Presunto espionaje ilegal

Caso Sain: el MPA desmiente las supuestas irregularidades

El abogado del ex ministro denunció adulteración de parte del material informático secuestrado. Los fiscales aseguran que se respetó la cadena de custodia, y todo se hizo con el control de las partes. Aceptaron al ex ministro Maximiliano Pullaro como querellante en la causa.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial Crédito: Manuel Fabatia

Por Redacción EL SEGUIR El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desmintió las denuncias vertidas por los defensores de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en el caso en que se investiga la acumulación ilegal de información durante la gestión de Marcelo Sain. A través de un comunicado de la Oficina de Prensa y Difusión, el MPA asegura que todos los dispositivos, material y documentación legalmente secuestrados en el marco de la investigación "están correctamente preservados", y en tal sentido, resalta que "se respetó la cadena de custodia". Este miércoles, y tal como informara El Litoral, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez levantaron la reserva de las actuaciones en el marco de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal. Este jueves, en tanto, el abogado defensor del ex funcionario, Hernán Martínez, denunció "una grave" adulteración en parte del material informático secuestrado. Ello, tras una prueba pericial que se realizó en la ciudad de Rosario sobre siete dispositivos informáticos incautados durante los allanamientos de fines del año pasado en las oficinas de la cartera ministerial. Desde el MPA sostuvieron que "todas las diligencias ordenadas se realizaron con previa notificación a las partes intervinientes en el proceso y fueron llevadas a cabo con el correspondiente control de los abogados defensores y/o delegados técnicos de las personas investigadas. Lo mismo ocurrió con la pericia que trascendió en las últimas horas, la cual, además, fue filmada y fotografiada mientras era concretada. De la filmación del acto se advierte la presencia del dispositivo de almacenamiento en el lugar correspondiente de la computadora examinada". Pullaro En tanto, este viernes se aceptó al ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, como querellante en la causa, del mismo modo que ya se lo había hecho con el gobierno provincial. "Hoy me confirmaron que fui admitido como querellante en la causa que investiga espionaje ilegal. Pese a la resistencia de los abogados de defensores, que quisieron negarme los derechos cómo victima, la jueza entendió que tenia derecho a participar del proceso en su totalidad", sostuvo el actual diputado radical. El legislador añadió, a través de Twitter, que "es poco frecuente que se constituya una audiencia para admitir a un querellante. Iremos hasta las ultimas consecuencias porque entendemos que se trata del hecho más grave de la democracia santafesina".

