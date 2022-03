https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.03.2022 - Última actualización - 7:24

7:18

"Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asusntos pendientes", escribió el jugador.

Leyenda del deporte Tom Brady cambia de planes y no se retira de la NFL "Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asusntos pendientes", escribió el jugador. "Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asusntos pendientes", escribió el jugador.

l veterano 'quarterback' Tom Brady anunció un sorprendente cambio de opinión mes y medio después de poner fin a su carrera en la NFL, para decidir ahora seguir en activo a sus 44 años tras darse cuenta de que su sitio "aún está en el campo y no en la tribuna".





El mejor jugador de la historia del fútbol americano anunció su retirada el pasado 1 de febrero, una noticia que estalló unos días antes pero que necesitó de confirmación oficial. El agente del jugador, Don Yee, emitió un comunicado para decir que sería el propio Brady quien diría su plan de futuro en los siguientes días.





Así fue, y la NFL despidió de nuevo al siete veces campeón de la Super Bowl. El jugador de Tampa Bay Buccaneers dejaba así su exitosa carrera, a las puertas de otra Super Bowl, después de un último recital con derrota ante Los Angeles Rams en la final de división.





Ahora, este domingo por la noche, mes y medio después de que se retirara la leyenda, Brady escribió en su Twitter su cambio de opinión para volver a Tampa y afrontar su 23ª temporada en la elite. "Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en la tribuna. Llegará ese momento, pero no es ahora", escribió el jugador estadounidense.





"Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes", añadió. Hace un año, Brady agrandó su leyenda al conducir a los Buccaneers al título de la NFL, en una apabullante victoria ante Kansas City Chiefs por 31-9.

Con información de dpa