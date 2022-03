Zverev, tras su debut en falso: "En este momento, todo va en la dirección equivocada"

El tenista alemán Alexander Zverev se autoexigió una reflexión tras ser eliminado en segunda ronda del torneo de Indian Wells, en Estados Unidos, mientras su compatriota Angelique Kerber alcanzó octavos de final.

Dos semanas después de su ataque de ira en Acapulco, el campeón olímpico se mostró reflexivo a la hora de hablar de su derrota por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-2) ante el estadounidense Tommy Paul el domingo por la noche.

"Tengo que hacer un poco de examen de conciencia y ver cómo puedo dar un poco de vuelta a la temporada. Porque en este momento, creo que todo va en la dirección equivocada", dijo el joven de 24 años.

"Durante los últimos seis meses del año pasado, todo iba a mi favor, gané todos los partidos excepto aquí contra (Taylor) Fritz. Y este año todo va en mi contra", agregó.

Did someone order a serve and volley? 🍽️#IndianWells | @TommyPaul1 pic.twitter.com/qfg8nKiYt6