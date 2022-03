Oficial: Rusia fue excluido de la Copa Davis y la Copa Billie Jean King

El seleccionado de Rusia, vigente campeón de la Copa Davis, impedido de jugar competiciones internacionales por la invasión del gobierno de ese país en Ucrania, será sustituido por Serbia en la fase final de la Copa Davis en septiembre, anunció este lunes la Federación Internacional de Tenis (ITF).



Serbia, elegida por "ser el equipo mejor clasificado en las semifinales de 2021", ya había recibido una invitación para formar parte directamente de esta fase final sin pasar por la fase de calificaciones.



De esta manera, otro país recibirá finalmente la invitación dada al equipo serbio, que lidera Novak Djokovic, y ese lugar recaerá entre una de las "12 naciones eliminadas en la fase de calificación que se celebró el 4 y 5 de marzo", según la Federación.



Es decir, este puesto podría ser para: Ecuador, Rumania, Finlandia, Colombia, Canadá, Brasil, Eslovaquia, Hungría, Noruega, Japón, República Checa o Austria.



En el torneo femenino Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), Rusia será reemplazada por Australia, según la ITF.



Por las mismas razones, Bielorrusia será sustituida en ambos torneos: esos lugares serán ocupados por Bélgica en Davis y por México en la Billie Jean King Cup.

Russian and Belarusian replacements for 2022 Davis Cup competition confirmed by ITF Board of Directors



Read more ⬇️