Martes 15.03.2022

En el Senado

Guzmán: "No hay ningún compromiso asumido con el FMI acerca de impuestos o retenciones"

En medio de la controversia en torno a la suspensión temporal de las exportaciones de aceite de soja y harina, y la preocupación de sectores del campo y de la oposición por un eventual incremento de los derechos de exportación, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó que "no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones".

La aclaración del funcionario tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta en la que se debate el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el FMI, en respuesta a una consulta del senador radical Víctor Zimmerman sobre si existe un plan del Gobierno para subir impuestos y retenciones. Guzmán contestó que "no hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones", y que si bien el entendimiento implica "una serie de metas y compromisos de política económica generales", no se precisan las herramientas con las cuales el Gobierno nacional apuntará a cumplir con esos objetivos en materia fiscal. "No hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones. Ahora bien, después del fructífero debate que se dio en la Cámara de Diputados, que permitió la construcción de entendimientos en el articulado en cuanto a las responsabilidades sobre qué se está votando, hay que decir que el programa contiene una serie de metas y compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grande que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa", explicó el ministro. Al respecto, señaló que "es el gobierno nacional el que define un conjunto de políticas fiscales amplias para los objetivos que se tracen". Guzmán evitó precisar si el Gobierno tiene intenciones de subir los derechos de exportación o impuestos para tener un mayor impacto en términos de recaudación y de esa manera alcanzar las metas fiscales acordadas con el FMI. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

