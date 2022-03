La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (UE) decidió aprobar un cuarto paquete de sanciones contra personas físicas y jurídicas de Rusia y algunos sectores de la economía de ese país involucrados en la ofensiva militar que Moscú lanzó en Ucrania.

Así lo anunció la presidencia francesa del Consejo de la UE en la red social Twitter, según informó el sitio web de noticias Ukrinform en su versión en castellano.

Más temprano este lunes, la presidenta de la Comisión Europea, la belga Ursula von der Leyen, se comunicó con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, para informarle que ese organismo preparaba un nuevo paquete de sanciones sobre Rusia, debido a su invasión del 24 de febrero pasado.

I welcome the fast adoption by EU Member States of the 4th package of sanctions against Russia.



This will further cripple Putin’s ability to finance this unjustified war.



The EU and its partners will keep up the pressure on the Kremlin until it stops the invasion of Ukraine.