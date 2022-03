Los Grand Slam acuerdan un super tie break para el quinto set

Este miércoles se decidió que las definiciones en el quinto set de un torneo Grand Slam culminará con un super tie-break de 10 puntos con ventaja de dos o más puntos.

El Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open son los cuatro certamenes que se pusieron de acuerdo junto a la ATP, WTA e ITF para unificar los criterios a la hora de cerrar un partido.



"Esta prueba, que ha sido aprobada por el Comité de Reglas del Tenis regido por la ITF, se aplicará a todos los Grand Slams en la fase previa, individuales y dobles masculinos, individuales, dobles femeninos, tenis adaptado, junior en individuales; y comenzarán en la edición 2022 de Roland-Garros", señalaron en el comunicado oficial.



"La Junta de Grand Slam planea revisar la prueba durante el transcurso de un año completo de Grand Slam", finalizó el mensaje de los organizadores de los torneos más importantes del calendario tenístico.

