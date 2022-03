El piso de la cancha de Colón se levantó "unos 25 centímetros"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carlos Lazzaroni, Doctor en microbiología y encargado de la cancha, contó los detalles del nuevo campo de juego que tendrá el Sabalero. "Llevamos invertidos 155 kilos de semilla holandesa sembrada en el Brigadier López.", aseguró.

Luego de dos partidos jugados en la cancha de Patronato, Colón volverá a su casa con un césped totalmente renovado. El Sabalero estrenará el campo de juego en uno de las partidos más importantes que tendrá en la temporada: el Clásico Santafesino. El nuevo cruce con Unión será el sábado, a las 18:30, con el arbitraje de Néstor Pitana.

Carlos Lazzaroni, Doctor en microbiología, fue el encargado de llevar adelante la obra en el estadio desde el día cero. Le había pedido de José Vignatti 100 días para presentar un campo de juego totalmente renovado y listo para los compromisos de Colón, pero el calendario de la temporada es ajustado y la localía en el clásico no se negocia. Por lo que la inauguración del nuevo césped será "Técnicamente considero que la cancha estará en 8 puntos. No hay que olvidarse que el 19 de marzo, el día de partido, se cumplirán 70 días que se sembró la cancha. Los hinchas se van a encontrar con una sorpresa en el Brigadier. Yo considero que el césped está muy bueno. Por más de que falten unos días para que la cancha esté 10 puntos, la cancha está muy buena y espero que les guste a todos los hinchas sabaleros", comenzó diciendo Lazzaroni por Radio Gol 96.7.

El microbiólogo aseguró que se llevan "155 kilos de semilla holandesa sembrada en el Brigadier López". La obra no sólo le llevó un extenso tiempo a Colón, sino que también una buena suma de dinero. "La pagamos 22 dólares más IVA en Argentina, cuando en Holanda está unos 5 euros. A la cancha le echamos 24 bateas de 25 metros que son unos 800 metros. Se levantó entre 20 y 25 centímetros el campo de juego", sostuvo el entrevistado.

Lazzaroni también advirtió que la primera vez que el plantel sabalero pise el nuevo campo de juego será el sábado ante Unión, ya que se buscará preservarlo en estos días previos. "Ayer (lunes) tuvimos una charla con Julio (Falcioni) y le comentó que el presidente (José Vignatti) me dijo que no la pisemos hasta el día del clásico, porque él quiere presentar un estadio impecable. Considero que es muy nuevo todo, por lo que aconsejé que hasta el día del Clásico no se pise en césped", confirmó el experto, dando a entender que Colón no realizará ningún ensayo previo al derby en el Brigadier López.

También adelantó que el lunes siguiente al Clásico Santafesino estarán "sembrando las semillas y otra mezcla más que le vamos a hacer de otras variedades de semillas para todo el invierno. En esta etapa la cancha va a tener doble malla y es imposible que se rompa. Calculo que para la Copa Libertadores vamos a llegar con un estadio muy bueno".

Por último, Carlos Lazzaroni también resaltó que José Vignatti se está encargando personalmente de la compra de una máquina helicoidal para mejorar el corte del césped. Mientras que recién a los 100 o 120 días se podrá realizarle el "peinado" a la cancha, es decir el dibujo que presenta el pasto.