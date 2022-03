Semáforos sin sincronización en la calle de salida de Rincón hacia la Ruta N° 1

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es calle Gamboa, que tiene giro hacia Santa Fe: su semáforo, inactivo. Y el que está sobre la vía provincial también se encuentra intermitente. Así, tanto los autos que quieren entrar a la ruta como los que vienen por ella hacia Arroyo Leyes llevan una alta velocidad, y los tiempos de frenado disminuyen. Preocupación latente por posibles accidentes viales.

El vehículo venía a toda velocidad, y por muy cerca no choca con el colectivo. Crédito: Pablo Aguirre

En la intersección de la Ruta Nº 1 y el límite con San José del Rincón hay un problema de sincronización de semáforos a prestar atención. Se dan dos situaciones: por un lado, el triple indicador lumínico de la calle de salida de esa ciudad costera está inactivo, en modo intermitente, con la luz amarilla prendiendo y apagando. Así, quienes salen de la ciudad por la ruta, con destino -por ejemplo, a esta capital-, no tienen la indicación clara de paso o de frenado: sólo de precaución.

Por otro lado, el semáforo que está en ese sector pero sobre la ruta N° 1 también se encuentra intermitente. Y el paso de quienes conducen por allí hacia al este, con destino a Arroyo Leyes -por ejemplo-, termina siendo "verde": las velocidades alcanzadas por los vehículos son muy altas, constató este diario. Como se dijo, con todo se da una doble situación peligrosa: aquellos que quieren salir desde Rincón por la vía provincial van rápido; y quienes vienen transitando por ésta también lo hacen, pues no hay una indicación semafórica correcta.

Los autos pasan sin indicación de detenerse o seguir hacia la ruta 1.Foto: Pablo Aguirre

Intermitencias peligrosas

Así, el que quiera salir con su vehículo desde adentro de la ciudad de Rincón hacia la ruta 1 por mano oeste (hacia Santa Fe) o este (hacia la Costa), se encuentra con que el semáforo "en modo precaución, intermitente", ubicado en la esquina de calle Gamboa en su intersección con colectora, el cual no indica qué tipo de salida deben asumir los conductores.

"Este problema empezó hace una semana, con la última tormenta. Los semáforos dejaron de funcionar normalmente, como lo venían haciendo", le dicen a El Litoral Doris y Ana, dos vecinas que viven a muy pocos metros del sector.

"No hubo ninguna colisión hasta ahora. No pasó nada, por suerte. Pero la gente se preocupa, porque los autos salen muy fuerte y, desde la ruta, vienen muy rápido también", advirtieron las vecinas. ¿Y los fines de semana? "Mirá, el último domingo por aquí, en calle Gamboa, había una cola interminable de autos, y la colectora estaba llena de automóviles. Y se cruzaban con vehículos de la ruta, imaginate", agregan. Claro: es el tráfico que viene de las quintas y las cabañas.

"Fijate que hay una 'subida' en calle Gamboa. El conductor tiende, para subir a la ruta, a acelerar. El problema está en quienes vienen a toda velocidad por la vía provincial, porque el 'rojo' de parar no anda", dice un conductor experto a El Litoral, observando el problema que se intenta dilucidar. "Y los fines de semana, cuando la gente vuelve de las quintas y las cabañas, los conductores toman la colectora y van por ahí a alta velocidad, con poca observancia a los semáforos", advierte.

El semáforo de la calle de entrada a Rincón es San Martín. El semáforo que está sobre la ruta N° 1 sí funciona. Pero lo más curioso es que tras el relevo de los semáforos en todo el trayecto de Colastiné hasta Rincón, donde termina la jurisdicción de la ciudad capital y empieza Rincón, las indicaciones lumínicas funcionan una sí, otra no; una sí, otras no. Los vecinos interrogados por El Litoral aseguran que esto no ocurría desde antes de la tormenta.