Pedido de informe a funcionarios de Salud por la (in)asistencia de médicos barriales

Fue presentado por el edil del PJ Gustavo López en la sesión del Concejo Municipal. Apunta a saber qué horarios deben cumplir los profesionales en los Caps. Enojo de la población.

Gustavo Capeletti | [email protected]

En la sesión semanal de la mañana de los jueves del Concejo Municipal de Reconquista, el presidente del cuerpo Gustavo López presentó un proyecto de resolución en el que solicitó al sistema de Salud que informe, en forma perentoria, sobre el esquema de trabajo de los médicos que atienden los Centros de Atención Primaria de la Salud del distrito.

El edil del PJ basó su pedido, que fue aprobado por unanimidad por sus pares, en los diferentes reclamos de vecinos de distintos barrios de la ciudad de Reconquista respecto de la atención de los diferentes CAPS.

En el texto del requerimiento, el legislador oficialista citó que “vecinos de distintos barrios de manera permanente reclaman la asistencia médica y o la falta de médicos en centros asistenciales de la ciudad”.

Al respecto, consignó que todos los CAPS tienen médicos asignados para la atención de personas de su jurisdicción, y que “todos los médicos asignados a los diferentes CAPS tienen que cumplir horarios determinados”.

Empero, expuso puntualmente que “vecinos de nuestra ciudad, en algunos CAPS muchos días de la semana concurren a hacerse atender o a buscar ayuda profesional pero no encuentran el médico asignado”, y advirtió que “cuando concurren por este inconveniente al Hospital Central Reconquista, las personas que atienden los vuelven a derivar a sus centros asistenciales provocando el enojo de muchas familias de nuestra ciudad”.

“Sería conveniente dar a conocer a la comunidad toda quienes son los médicos asignados en cada Centro Atención Primaria de la Salud, y qué horarios deben cumplir”, sostuvo López.

En atención a esas consideraciones, solicitó al director del Hospital Central Reconquista, Dr. Juan Carlos Zanuttini, y a la encargada del Nodo de Salud, Dra Leira Mansur, el detalle de cuántos Centros de Atención Primaria de la Salud funcionan en la ciudad, cuántos médicos tienen asignados cada uno, los nombres de ellos y qué horarios de atención deben cumplir.

Menor fallecida

Aunque no lo refleje, además de los considerandos expresados el pedido legislativo a los funcionarios de Salud tiene origen también en la muerte de una nena de 12 años ocurrido en la mañana del 2 de marzo pasado. Aquel día, alrededor de las 8:45, la pequeña Analía Rocío Soledad Maciel, de 12 años, falleció cuando estaba en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Guadalupe de Reconquista.

Esa muerte que conmocionó a la comunidad, despertó un marcado malestar en la clase política gobernante que ahora tuvo correlato en la iniciativa del legislador municipal autor del proyecto y conocedor de la realidad imperante tras su paso por el Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

De acuerdo al informe policial de la fecha, la Dra. Zulema Furrer estaba de turno en el dispensario de la zona oeste de la ciudad. La médica dijo que la llamaron por una urgencia y al llegar observó al personal del lugar haciendo reanimación a una chica de 12 años, quien había acudido para ser atendida por fuertes dolores en el estómago. Este dato alimentó la versión de que no había médico presente al momento de la descompensación de la menor. “Hoy a la mañana estaba preparándome para venir al Centro, como lo hago todos los días. Me demoré unos minutos en casa, y en eso, recibo una llamada diciéndome que me venga urgente, que había una emergencia”, dijo la médica a medios locales.

Seguidamente, se requirió la presencia de una ambulancia del 107 a cargo del Dr. Algañaraz que realizó la reanimación avanzada, no pudiendo estabilizarla lo que derivó en la pérdida de sus signos vitales y el fallecimiento.

Autopsia

Una vez sobrevenido del deceso, se hizo presente personal policial del Investigación Criminal de la Unidad Regional IX para llevar a cabo tareas inherentes a sus funciones. Una médica policial constató “muerte natural”, detalló el parte policial, aunque el fiscal Sebastián Marichal solicitó la autopsia para determinar el motivo del deceso, ya que, supuestamente, no había un seguimiento clínico de la menor.

Una tía de la menor, de 56 años, manifestó que hacía 5 meses estaba viviendo con ella y que el 23 de febrero la chica había vomitado sangre y “fue al Hospital, pero no fue atendida”, de acuerdo a sus declaraciones textuales.

En sus dichos en sede policial, la mujer agregó que, al día siguiente, el 24 de febrero, fue atendida en el CAPS de Guadalupe donde se le dieron indicaciones para realizar análisis en el Hospital, pero que después de ese día andaba bien.

La autopsia fue practicada en la tarde del día fatídico por el médico forense pero no pudo establecerse la causal de la muerte. De ahí en más, la investigación quedó a la espera de análisis que se le realizaron en el Hospital de Reconquista para determinar el motivo de la muerte.