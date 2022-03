https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El técnico del Sabalero habló en conferencia de prensa sobre el partido contra el Tatengue, el sábado a las 18:30. Falcioni expresó que quiere "disdrutarlo y ganarlo".

Copa de La Liga Para Falcioni el Clásico contra Unión "es el partido del jugador y la gente"

Este fin de semana se volverá a jugar una nueva edición del Clasico Santafesino entre Colón y Unión. En el partido correspondiente a la la fecha 7 de la Copa de La Liga, el Sabalero recibirá al Tatengue en el Brigadier López, el sábado a las 18:30.

En la previa del partido, Julio Falcioni, técnico de Colón, habló en conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino. "El equipo no lo definimos, lo haremos mañana (por el viernes), es muy lindo después de varios partidos volver al Centenario, estuvimos viendo la cancha, está en muy buenas condiciones, esperemos que podamos hacer un buen partido, en Paraná y Rafaela tuvimos nuestra gente pero jugar en casa es la posibilidad que los hinchas disfruten", comenzó diciendo el Emperador.

Con respecto a los últimos resultados del equipo, Falcioni sostuvo: "veníamos de varias victorias que cuando uno gana el ánimo es bueno, llega mejor el adversario porque no pudimos ganarle a Lanús, pero fuimos superior al rival. El equipo está muy bien, tuvimos una falsa presentación contra Tigre, más allá de que no manifestamos que en la semana previa no pudimos entrenar con normalidad. No es atenuante ni excusa, pero cuento lo que pasó".

En otro momento de la conferencia, Falcioni agregó: "los Clásicos son importantes por lo que representa para el jugador, el hincha, los medios periodísticos. Moviliza a toda la prensa del país, es muy lindo para poder jugarlo, disfrutarlo y ganarlo, haremos lo posible para hacerlo

Por último sostuvo que el equipo puede varias partido tras partido, dependiendo del rival. "Todos los partidos son diferentes en cuanto a posicionamientos, seguramente después del trabajo de pelota parada confirmaremos el equipo, interpretando también el juego de Unión, para aprovechar los espacios que deje el rival. Cada uno de los jugadores dará lo mejor y con concentración esperemos llevarnos un buen resultado", cerró.