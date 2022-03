https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.03.2022 - Última actualización - 18:37

18:14

A los 50 años

Murió Carlos Lammens, hermano del ministro de Turismo y Deportes y ex dirigente de San Lorenzo

El ex vocal del Ciclón falleció luego de sufrir un accidente doméstico. Desde las agrupaciones y peñas del Ciclón enviaron apoyo a Matías Lammens.

El mundo de San Lorenzo sufrió un duro golpe en la previa del clásico contra Huracán, en la séptima fecha de la Copa de La Liga. Este jueves falleció Carlos Lammens, ex dirigente de Cuervo y hermano de Matías, ministro de Turismo y Deportes. El ex directivo del Ciclón perdió la vida a los 50 años, tras sufrir un accidente en su casa situada en Florencio Varela. Si bien permaneció internado durante los últimos días en una clínica porteña, en las últimas horas se confirmó la noticia de su fallecimiento. A través de las redes sociales, el mundo azulgrana despidió al ex funcionario del club. Simpatizantes, allegados, miembros de la Comisión Directiva actual y medios partidarios expresaron los sentimientos de angustia que causó la pérdida del ex dirigente. Desde la Peña Osvaldo Soriano queremos hacerle llegar tanto a @MatiasLammens como a los familiares y amigos de Carlos Lammens nuestras más sinceras condolencias. https://t.co/ESpk2iwBM0 — Peña Osvaldo Soriano (@Cuervosdemadrid) March 17, 2022 “Desde la Peña Osvaldo Soriano queremos hacerle llegar tanto a Matías Lammens como a los familiares y amigos de Carlos Lammens nuestras más sinceras condolencias”, escribió la filial del Cuervo en Madrid. “Nuestras condolencias por el fallecimiento de Carlos Lammens”, se sumó el programa radial “San Lorenzo ayer, hoy y siempre”.

