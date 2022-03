https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.03.2022 - Última actualización - 11:14

11:08

Los balnearios no estuvieron habilitados por la bajante del Paraná. Pero la gente igual se tiró al río y hubo varios rescates. Además, hubo 73 aprehendidos por delitos.

Operativo Verano Sin ahogados, finalizó la temporada de playas 2022 Los balnearios no estuvieron habilitados por la bajante del Paraná. Pero la gente igual se tiró al río y hubo varios rescates. Además, hubo 73 aprehendidos por delitos. Los balnearios no estuvieron habilitados por la bajante del Paraná. Pero la gente igual se tiró al río y hubo varios rescates. Además, hubo 73 aprehendidos por delitos.

Con un positivo balance porque no hubo víctimas fatales finalizó este viernes la temporada de playas 2022 en la ciudad de Santa Fe. Los balnearios funcionaron como solarium sin posibilidad de ingresar al río producto de los riesgos que produjo la permanencia de la bajante histórica del río Paraná, que atraviesa su tercer año consecutivo.

El balance estuvo a cargo de las autoridades de Seguridad provincial y del sindicato de Guardavidas, Sugara. De acuerdo a lo informado, sólo hubo rescates de personas que ingresaron al río de forma indebida, las que fueron asistidas por los y las guardavidas que custodiaron las playas de la ciudad. Mientras que la policía actuó en la aprehensión de 73 personas a lo largo de toda la temporada de verano en las playas, por casos de delitos, infracciones y contravenciones.

El Operativo Verano contó, como cada año, con binomios de caminantes, agentes motorizados, móviles, caballería y águilas. La cobertura en el Departamento La Capital desde la UR 1 se extendió a los balnearios de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Monte Vera, Sauce Viejo y San José del Rincón.

Positivo

“Hemos tenido un resultado positivo en materia de prevención y disuasión del delito, a raíz del trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Policía de la provincia de Santa Fe y los municipios del departamento La Capital durante estos meses de verano”, dijo el subsecretario de Prevención, Gustavo Pucheta.

A su turno, el secretario del Sindicato de Guardavidas (Sugara), Sergio Berardi, destacó “el gran trabajo de todo el personal de guardavidas y de la Unidad Regional I, que estuvo abocado a este operativo, en nuestro caso controlando las playas y balnearios para cuidar la vida y los bienes de los santafesinos”.

“El primer rescate en la ciudad fue a fin de año, cuando los compañeros guardavidas a bordo de una lancha rescataron a una señora que se arrojó al agua desde el Puente Colgante”, comenzó a enumerar Berardi. Después, “hacia febrero, hubo un triple rescate en el Paseo de la Laguna”, continuó. Y “a fin de año hubo varios rescates de menores en los piletones del Parque Sur y Parque Garay, debido a la gran cantidad de gente que concurrió ante las altas temperaturas reinantes, y desbordaron de gente”, finalizó.

Piletas

Por último, Berardi mencionó la preocupación respecto de casos de personas que se ahogaron en natatorios que no tenían la debida presencia de guardavidas, ocurridos en otras localidades de la provincia. Es decir, piscinas que no habían contratado el servicio y no estaban habilitadas. “Tomamos conocimiento de algunos casos y pedimos responsabilidad social a al hora de utilizar estas piletas con contingentes para distintas actividades, porque el riesgo está siempre latente”, advirtió el guardavidas.