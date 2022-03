https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 19.03.2022

16:51

Asesinado en París

Así despide el mundo del rugby al ex Puma Federico Aramburu

Desde diversas cuentas en redes sociales, entre ellas la de la UAR, comunicaron el dolor tras la muerte del jugador. El ex capitán argentino Agustín Pichot también se mostró consternado por el hecho.

El mundo del rugby, tanto a nivel nacional como mundial, se mostró conmovido por la muerte del ex Puma Federico Aramburu, quien fue asesinado en París tras una discusión en un bar. El ex deportista de 42 años, se encontraba en un local gastronómico en el boulevard Saint Germain, en pleno centro parisino, cuando se produjo una "disputa" con otro grupo de personas que luego se retiró del lugar y al subirse a un vehículo realizaron varios disparos con un arma de fuego. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Martín Aramburú. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de tanto dolor", expresó la cuenta oficial del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en Twitter. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Martín Aramburú. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de tanto dolor. pic.twitter.com/74jOfsJNei — Los Pumas (@lospumas) March 19, 2022 También la Unión Argentina de Rugby (UAR) se sumó a las muestras de condolencias para el ex jugador albiceleste. Con esta camiseta disputó un total de 22 partidos, incluídos tres encuentros por el Mundial de Francia 2007, y anotó ocho tries. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Martín Aramburú. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de tanto dolor. pic.twitter.com/64lwATO3Yj — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) March 19, 2022 El ex capitán del seleccionado Agustín Pichot también se refirió en las redes sociales a la muerte de su ex compañero: "Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho". Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho. — Agustín Pichot (@AP9_) March 19, 2022 Incluso la World Rugby, la entidad que rige al deporte en el mundo, se mostró consternada con la noticia del asesinato del argentino: "Federico Martín Aramburu. Q.E.P.D. Mucha fuerza a su familia y amigos", indicó en su cuenta en español. 🖤Federico Martín Aramburu🖤

Q.E.P.D. Mucha fuerza a su familia y amigos🙏 pic.twitter.com/bqI04szzyb — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) March 19, 2022 "Nos enteramos con tristeza del fallecimiento de Federico Martín Aramburú. Hoy tenemos un gran pensamiento para su familia, amigos y todo el rugby argentino. Se le rendirá un homenaje esta noche en Stade France", dijo la Federación Francesa de Rugby. 🕊️ Nous avons appris avec tristesse le décès de Federico Martín Aramburú. Nous avons aujourd'hui une immense pensée pour sa famille, ses amis et l'ensemble du rugby argentin @lospumas.



Un hommage lui sera rendu ce soir au @StadeFrance.

#FRAANG. 🙏🇦🇷😢 pic.twitter.com/ltsalIpnss — France Rugby (@FranceRugby) March 19, 2022 Por otra parte, el club USAP de la ciudad de Perpignat, donde también jugó entre 2006 y 2008, se sumó a las muestras de condolencias: "Inmensa tristeza por el anuncio del fallecimiento de nuestro ex jugador Frederico Martin-Aramburu en trágicas circunstancias. USAP envía sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos". Immense tristesse à l’annonce du décès de notre ancien joueur Frederico Martin-Aramburu dans des circonstances tragiques.



L'USAP adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances 🙏🏽 pic.twitter.com/0vRpF5M0qp — USAP (@usap_officiel) March 19, 2022

