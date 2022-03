Maximiliano Ferraro: "Tenemos un presidente y un gobierno a la deriva"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.03.2022

El funcionario cuestionó la suba de retenciones y advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida. Advertencia sobre la debilidad institucional e insistencia sobre el rol opositor dado por la ciudadanía a Juntos por el Cambio

"Notamos un presidente y un gobierno a la deriva. Empecinado en aplicar recetas que ya fracasaron: control de precios, restricciones, un decreto que saca en la madrugada del sábado y lo esconde en el anuncio del viernes; usa facultades que no tiene, es inconstitucional y sigue insistiendo con ponerle un pie en la cabeza a los sectores que quieren producir, invertir y que generan divisas para la Argentina". La frase la dispara Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por CABA al bajar del auto que lo trajo a Santa Fe para participar del congreso provincial de la agrupación política que integra Juntos por el Cambio. Preocupado por las dificultades que se avecinan pero también por la falta de reacción del gobierno y dejando en claro, en la conversación con El Litoral, del rol de la oposición hasta el 2023.

- En la discusión sobre el entendimiento con el FMI, el Congreso tuvo fuerte protagonismo en las últimas semanas. ¿Qué le deja ese debate?

- Desde la Coalición Cívica tomamos una decisión que era fijar una posición, llevar adelante una estrategia, pudimos trabajarlo y lograr una unidad en Juntos por el Cambio bajo tres principios que, para nosotros eran centrales: no empujar a la Argentina al default, honrar las deudas y actuar con responsabilidad histórica. Quedó demostrado con los 202 votos en la Cámara de Diputados y con más de 50 en el Senado. La gran derrotada es Cristina Kirchner que, en todo su accionar desde hace mucho tiempo está empujando a la Argentina a un escenario de cuanto peor, mejor. Desde Juntos por el Cambio, desde la Coalición Cívica, decidimos que eso no debe ser el camino y no podemos ser funcionales a ese escenario de cuánto peor mejor porque en el medio están millones de argentinos que sufren la inflación, que padecen la pobreza; la situación que hoy están atravesando las pequeñas y medianas empresas, los sectores productivos y los que verdaderamente quieren invertir. Se nota -una vez más- la ausencia de plan, de no asumir el presidente de la Nación y el ministro de Economía que tienen que ordenar la macroeconomía, que tienen que parar la maquinita indiscriminada de emisión monetaria para resolver los problemas estructurales o los problemas más urgente que estamos teniendo en estos momentos.

- Estas dos votaciones del Congreso ¿pueden configurar una alianza circunstancial para llegar al 2023?

- Hay que definir claramente que a ellos les toca la responsabilidad de gobernar, ellos tienen que resolver de una buena vez por todas las disputas y luchas intestinas que están teniendo en el propio seno de la alianza oficialista. A nosotros, en Juntos por el Cambio nos toca hacer oposición, ver de qué manera en este 2022 consolidamos cada uno de los interbloques del Congreso, la estrategia parlamentaria para poder discutir los temas que verdaderamente le preocupan a la gente y, por otro lado, preparar la propuesta, el programa y la narrativa que le vamos a ofrecer a los argentinos en la posibilidad de una alternancia que se puede abrir en el 2023. Además hay que sostener la institucionalidad que es importante para todos, no para un nombre propio en particular. Ese es el desafío y la responsabilidad que tiene Juntos por el Cambio, pero también un desafío y una responsabilidad que tiene Juntos por el Cambio acá en la provincia de Santa Fe.

- Juntos por el Cambio parece tener una conducción más horizontal, con más protagonistas y no tan marcada como la de Mauricio Macri en Cambiemos y todo parece indicar que en la PASO deberán dirimir candidatos

- Juntos por el Cambio tiene distintos tipos de liderazgos y de legitimidades. La conducción de esta coalición que integra la Coalición Cívica, el radicalismo, el Pro y el peronismo republicano se tiene que hacer de manera mucho más colaborativa. No hay que adelantar en el 2022 ningún tipo de candidaturas y en 2023 será el momento a través de la PASO en que la ciudadanía elija el mejor candidato, la mejor candidata.

- ¿Lo mismo para Santa Fe?

- Lo mismo. Lo primero que hay que hacer en Santa Fe es afianzar lo que es Juntos por el Cambio, que haya un trabajo serio, responsable y generoso entre los partidos fundantes de este espacio y ver de qué manera se construye un Juntos por el Cambio mejor, que puede ofrecerles a los santafesinos una alternativa a lo que hoy es el gobierno del Partido Justicialista en manos de Omar Perotti.

- En la política santafesina se habla de un frente de frentes

- No lo desconozco y no le escapo a la jeringa con respecto a lo que está discutiendo en este momento la provincia. Yo haría mucho hincapié en ver cómo, primero, consolidamos, fortalecemos, Juntos por el Cambio para después ver de qué manera eso se puede ampliar y poder construir una propuesta superadora y que lleve a la posibilidad de un gobierno provincial. Esto quedó demostrado en el acompañamiento a Juntos por el Cambio en la elección de medio término del año pasado. Estoy acá para acompañar a la Coalición Cívica y a Lucila Lehmann -nuestra presidenta- , para poder armar esa hoja de ruta y de trabajo que tenemos que hacer en la provincia; hoja de ruta, y de trabajo para el resto de las provincias.

Carrió

La fundadora de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, se sumó de modo virtual al congreso santafesino donde explicó la decisión de avalar el acuerdo con el FMI. Planteó como desafío "que pelear la rebaja de impuestos y que no le suban impuestos al campo". Además instó a trabajar por el objetivo principal que es "agrandar la Coalición Cívica, y si tengo que ocupar un lugar, o disputar, lo voy a hacer".

Retenciones y constitucionalidad

- Hay un gran debate sobre la constitucionalidad de las retenciones

- Para mí, el presidente está atribuyéndose una facultad que no tiene. La facultad es del Congreso de la Nación.

- ¿Hoy no hay ley de emergencia que avale esa decisión?

- No hay emergencia, no hay presupuesto, no hay facultad delegada; la facultad es del Congreso, no del presidente de la Nación. Desde la reforma de 1994, es la primera vez que no tenemos conformada la Comisión Bicameral en el Congreso que es la que debe considerar los decretos de necesidad y urgencia. Cada vez hay mayor situación de debilitamiento institucional. Se ve un barco a la deriva, un presidente que no encuentra una salida, un gobierno que no quiere tener un plan y a su vez, siguen horadando las cuestiones que para nosotros son significativas porque generan la confianza y la seriedad de un país que tiene que preservar y cuidar las instituciones

- Estos temas terminarán el Corte

- El país tiene resortes institucionales y en el Congreso vamos a ser un fuerte resorte de contención institucional porque fue parte del mandato que nos dio la ciudadanía cuando eligió diputados y senadores el año pasado que nos hizo ganar a lo largo y ancho del país y nos hizo sacar una diferencia de casi 10 puntos al Frente de Todos.-