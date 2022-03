Nicolas Kicker buscará meterse en el cuadro principal de Miami

El tenista argentino, Nicolas Kicker, intentará avanzar al cuadro principal el Masters 1000 que se desarrolla en Miami. El jugador de 29 años se medirá ante el colombiano Daniel Galán.

El torneo que se disputa sobre cancha dura, reparte más de 8 millones de dólares; y tiene como máximo favorito al ruso Daniil Medvedev en la rama masculina, mientras que Aryna Sabalenka es la candidata en el sector femenino.

Back at it tomorrow for Day 2️⃣



Full Order of Play >> https://t.co/O95BfYTJu1 pic.twitter.com/0WerNZsvkd