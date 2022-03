https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.03.2022

Se pierde Montecarlo

Nadal se lesionó y estará de baja de 4 a 6 semanas

"No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados", afirmó el español.

El tenista español Rafael Nadal deberá ausentarse de las canchas de 4 a 6 semanas debido a una fisura en una de sus costillas y por lo cual se perderá los torneos de Montecarlo y el de Barcelona. "Don Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas”, dijo el médico Cotorro, quien atendió al actual número 3 del mundo. Por su parte, el tenista no ocultó su dolor por tener que alejarse de las pistas de juego, "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo". Nadal, último finalista en el Masters 1000 en Indian Wells, fue derrotado por el estadounidense Taylor Fritz quien le quitó el invicto que mantenía durante el 2022.

