"Sin dudas que la Constitución quedó vieja", dijo el gobernador Omar Perotti

El mandatario provincial no reprobó un eventual proceso de reforma de la carta magna santafesina, que en abril cumplirá sesenta años. Pero evitó erigirse como el promotor de esa discusión. El puntapié inicial se daría institucionalmente desde el Partido Justicialista.

Omar Perotti no le cerró la puerta a una eventual reforma de la Constitución provincial. Tampoco se mostró como el dirigente que vaya a promover dicho proceso. En rigor, ello es una cuestión de estrategia. Ubicar al mandatario en el centro de esa polémica conllevaría dos riesgos: confrontar con una oposición que tiene mayoría en la Cámara de Diputados; e indefectiblemente, reducir la discusión a la presunta intención del mandatario de lograr su reelección. Por eso, el debate se intentará instalar y motivar desde la propia institución partidaria. El viernes, se reunirá la mesa chica del Justicialismo para fijar la fecha de encuentro del Consejo Ejecutivo Provincial. El cónclave con referentes de todos los sectores internos intentará recomponer la situación después de que se frustrara semanas atrás, una reunión para comenzar a consolidar un proceso de unidad en la fuerza. Pero además, el temario a discutir incluirá, precisamente, la reforma constitucional. Y ello permitirá medir qué grado de consenso existe dentro del propio peronismo para avanzar con el procesos.

¿Y Perotti?

Consultado por El Litoral, el gobernador se refirió al tema este lunes. Aprobado el presupuesto y controlada la situación sanitaria, la pretensión de la gestión es comenzar a darle aire a algunas reformas políticas. Ya se habilitó (en un segundo intento) el tratamiento en extraordinarias del proyecto de ley de Voto Joven; y hacia fines de marzo, se reflotaría el espacio de discusión sobre autonomías municipales. ¿Incluyen esas posibles reformas a la propia Constitución de Santa Fe, pronta a cumplir sesenta años? "Ojalá haya instancias de diálogo para cosas que le sirvan a la gente – respondió Perotti a este diario-; y que podamos encontrar en el esquema legislativo, en el diálogo o en la tarea parlamentaria misma, reformas que le sirvan a la gente".

- ¿Le sirve una reforma de la Constitución a la gente?

- Yo creo que en este momento la cabeza de la gente no está en eso.

- ¿En la suya, gobernador?

- Ustedes saben lo que he pensado y lo he dicho en oportunidades anteriores; que me parecía que había que ir generando las condiciones para discutir algunas cuestiones de fondo. Pero uno salía a la calle y nadie te paraba para decir 'quiero la reforma'. Sí creo hay que buscar las formas en las que pueda llegar a darse la actualización de algunos mecanismos. Sin dudas que (la Constitución) quedó vieja; esos son elementos a favor. Lo importante de esto sería que cada una de estas cosas pudieran tener su desarrollo sin interrumpir las cosas que en lo diario necesita la gente y que son las que yo priorizo. Nadie se va a poner en contra (de la reforma) si no se demora la provisión de agua, de cloacas, de gas, si se suman viviendas, se avanza con las rutas y además, genera alguna de estas modificaciones. Seguramente sí va a haber muchos más reclamos si uno pone toda su atención en esto y desatiende cada una de las cosas que la gente considera como urgentes.

Retenciones, y más distancia

Perotti volvió a tomar distancia del gobierno nacional, tras conocerse el paquete de medidas económicas que incluyen un aumento de las retenciones y la creación de un fondo estabilizador para regular los precios del trigo . "Yo hubiera empezado por aprovechar las oportunidades y dar una señal a todos nuestros sectores de ver cómo aprovechamos al máximo la posibilidad de crecer en la provisión de granos y harina al mundo. Eso fue lo que le transmitimos al presidente respecto de que el conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) genera incremento de costos de algunos insumos que importamos y suba de precios de cosas que exportamos", expresó.

"Ojalá se dé pronto un proceso de paz. La reconstrucción que habrá que hacer de Ucrania después de la guerra no va a permitir que sean proveedores normales y habituales en todo su potencial de trigo o de girasol. Alguien va a tener que ocupar ese espacio y es una enorme oportunidad para la Argentina. Eso es lo que queremos hacer, por eso hemos lanzado nuestro propio programa de aliento a los productores con líneas de financiamiento promocionadas para que podamos crecer en más trigo, más maíz, más soja y en las producciones frutihortícolas", planteó.

"No estamos en desacuerdo en tratar de resguardar los precios de la canasta familiar - aclaró-, pero sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores porque los únicos precios que subieron a nivel internacional no fueron sólo los de los granos". Y para concluir, sentenció: "Ojalá nos equivoquemos y funcione perfecto, pero no estamos de acuerdo en que cuando se da la suba de precios tengamos que generar sobre nuestra industria agroalimentaria una suba adicional. Nuestra defensa tiene que ver con algo más profundo, como es la defensa de la industria nacional, de la incorporación de valor agregado. No queremos que el agregado de valor que puede hacer la Argentina lo termine haciendo India o China, que son los que se llevan los granos para industrializarlos en su país", concluyó.