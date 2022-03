El mundo del tenis reaccionó con tristeza ante el retiro de Barty

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 9:04

8:38

La australiana, ganadora del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, comunicó que cuelga la raqueta.

La australiana Ashleigh Barty y actual número uno del ranking mundial, anunció que se retirará del tenis profesional, "Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada", comunicó.

Tras el mensaje de la jugadora de 25 años y ganadora de tres títulos de Grand Slam, sus compañeras del circuito se mostraron conmocionadas por la noticia.

"Ash, no tengo palabras... en realidad estás mostrando tu verdadera clase dejando el tenis de esta hermosa manera. Estoy tan feliz de haber podido compartir la cancha contigo... ¡el tenis nunca será lo mismo sin ti! Te admiro como jugadora y como persona... ¡te deseo sólo lo mejor!", expresó Petra Kvitova.

Ash, I have no words... actually you are showing your true class leaving tennis in this beautiful way.



I am so happy I could share the court with you.. tennis will never be the same without you! I admire you as a player and a person.. wishing you only the best! ❤️@ashbarty — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 23, 2022

"Feliz por Ashleigh Barty, destrozado por el tenis. Qué jugadora", fue la dedicatoria del británico Andy Murray.

Happy for @ashbarty gutted for tennis 🎾 what a player❤️ — Andy Murray (@andy_murray) March 23, 2022

"Ash, qué puedo decir, sabes que tengo lágrimas, ¿verdad? Amiga mía, te echaré de menos en la gira. Eras diferente, y especial, y compartimos momentos increíbles", las palabras de Simona Halep.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l — Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022

Además, desde la cuenta del Abierto de Australia expresaron "Game, Set, Match"