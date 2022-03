https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El influencer lanzó la convocatoria a través de Twitter y después aclaró que se trataba sólo de una broma.

En Twitter Santi Maratea bromeó con hacer una colecta para pagar la deuda al FMI El influencer lanzó la convocatoria a través de Twitter y después aclaró que se trataba sólo de una broma.

Luego de los logros alcanzados tras sucesivas campañas solidarias, Santiago Maratea lanzó una nueva convocatoria aunque, según aclaró después, esta era “broma”.



El influencer llamó a organizar una colecta nacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y así terminar con la deuda argentina con ese organismo. El monto que cancelaría la deuda es de 44 mil millones de dólares.



“Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter. El influencer aclaró que el ejercicio tenía un solo objetivo: divertirse.

Che para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta? (Solo pa joder) calcule que si cada argentino (somos 40millones) pone 20mil pesos, pagamos la deuda. Hice bien la cuenta? — santumaratea (@santumaratea1) March 22, 2022



“(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, siguió.



Ante la repercusión que tuvo esta propuesta, y después de que muchos cuestionaron sus aptitudes para las matemáticas, remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

Solo hago la cuenta xq siempre alguien me lo dice y xq estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa onda tampoco estoy tan loco rey pic.twitter.com/JsqYJ4LZtf — santumaratea (@santumaratea1) March 22, 2022

“Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos. Por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”, concluyó Maratea.

Después de todo el revuelo que se armó en la red social, Maratea explicó que no iba a hacer esa colecta y preguntó: "alguien necesita algo?", dando la posibilidad a una nueva causa en la que intervenga el influencer.