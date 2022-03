https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 16:51

16:38

Los protagonistas de la imagen van a Segundo Grado de la Escuela Don Bosco y uno de ellos tiene Síndrome de Asperger.

Ocurrió en San Juan Ejemplo de amistad y empatía: cuidó a su compañero autista y el tierno gesto trascendió las redes Los protagonistas de la imagen van a Segundo Grado de la Escuela Don Bosco y uno de ellos tiene Síndrome de Asperger.

Una foto con dos nenes sanjuaninos como protagonistas se hizo viral en las últimas horas por la ternura que provocaba y por la historia que hay detrás de la misma. Es que uno de los chiquitos tiene autismo su compañero de Segundo Grado de la Escuela Don Bosco lo cuidó con un simple gesto.

Jerónimo Arbanas sintió la necesidad de dejar de hacer su tarea para ayudar a Camilo Luna, que padece el Síndrome de Asperger. Fue por ello que cubrió sus oídos con sus manos, para que pudiera completar los ejercicios sin que tener que lidiar con los ruidos del ambiente.

"Este pequeño que ayuda a mi Camilo a sobrellevar el estimulo del ruido; no tuvo prejuicio ni espera en accionar en favor, no crítica ni se desentiende de la necesidad del que tiene a su lado... Sencillamente y con un gesto puro ha colaborado para que su compañero pueda escribir sin sentirse tan agobiado... Aquí está el verdadero valor de la vida amigos, acompañarnos, ponernos en el lugar del otro construyendo puentes para que todos podamos ser parte...", escribió Natacha Coria, la mamá de Camilo.

Los padres del chicos implicados en el acto de amor que trascendió en las redes se mostraron emocionados por lo ocurrido hablaron con un medio radial y ofrecieron su mirada al respecto. "Es una condición de autismo y el Asperger lo diagnosticaron en diciembre", dijo el papá de Camilo, Fabio Luna, quien además agregó: "Es sensible a los ruidos y los cambios, pero siempre hay ángeles que se nos ponen en el camino".

Además, el padre todavía conmovido expresó: "Es la pureza que los chicos llevan adentro, son ángeles de los que debemos aprender. A los adultos nos faltan valores, empatía y respeto, ellos entendieron todo".

Por su parte, la mamá de Jerónimo, el 'ángel' de esta historia, manifestó: "No me sorprendió la noticia, Jero es muy abierto y compañero. Cuando le pregunté, me dijo ´los nenes hacen mucho ruido y él necesita concentrarse para hacer la tarea. Por eso le tapo los oídos´".