Confundió un test de Covid con uno de embarazo y se volvió viral

Un hecho sin dudas insólito se viralizó durante las últimas horas en las redes sociales, ya que una mujer confundió una prueba de Covid-19 con una de embarazo. El usuario @david8hughes de Twitter mostró un chat de una mujer que inicia con una imagen de un resultado positivo de un test de antígenos, que determina el positivo de coronavirus. El receptor, un amigo, no entendía por qué se lo mandaba. Be careful out here my kings 😤 pic.twitter.com/PSqubOYRPm — David Hughes (@david8hughes) March 20, 2022 Ella le dijo que estuvo con él, a manera de alertarlo sobre un posible contagio, con el fin de aislarse en caso de ser necesario. “¿Y? Me hice una vasectomía el año pasado, eso no es mío”, le respondió el amigo, creyendo que la mujer le anunciaba que estaba embarazada y que él sería el padre. La respuesta a la publicación suma más de 650 mil interacciones con cientos de burlas. Los usuarios de la red no podía creerse lo que estaba leyendo. “No puede ser”, “Jajajajaja los comentarios me mataron” o “cosas que pasan”, fueron solo algunos de los comentarios, y como bien advertía una internauta: “la diferencia está en los detalles”. El test positivo de una prueba de Covid-19 le trajo una preocupación mayor a un padre de familia que se llevó un doble susto, pero por distraído. La joven española comenzó enviando una foto del test al grupo privado. Inmediatamente su padre le contestó: “madre mía… ¿y ahora qué hija?”. Ella, para tranquilizarlo, le confesó que se haría una segunda prueba. Siguiendo con la creencia de que se convertiría en abuelo, el hombre le dijo a su hija: “Cariño, lo que se ves es lo que hay, ahora sois vosotros, hija, ponte un DIU o como se llame”, haciendo referencia al Dispositivo Intrauterino para prevenir embarazos no deseados. Fue en ese momento en que la chica se dio cuenta que su papá estaba algo confundido y pensaba que estaba embarazada. “Muymias”, como la usuaria se hace llamar en TikTok, soltó una carcajada y le explicó lo sucedido.

