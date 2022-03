Diputados por Memoria, Justicia y Verdad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Homenaje y reconocimiento a Celina Zeigner de Kofman. Busatto destacó que siempre privilegió lo colectivo por sobre lo individual.

En sesión especial, la Cámara de Diputados se pronunció sobre los alcances del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y realizó un reconocimiento y homenaje a la vida y obra de Celina 'Queca' Zeigner de Kofman, Madre de Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe, fallecida en agosto de 2020. "Privilegió lo colectivo sobre lo individual y en todas las luchas por las causas justas estuvo a su lado" afirmó Leandro Busatto (PJ), autor del proyecto de homenaje y único orador en ese tramo de la sesión. El socialista Pablo Farías al abrir la sesión resaltó que el homenaje era a "la querida" Queca.

El homenaje a la Madre de Plaza de Mayo y luego manifestaciones desde todo el arco político que contiene la Cámara de Diputados marcaron la jornada en el día previo al 24 de Marzo. Es que era la primera vez que la actual composición de la Cámara realizaba una sesión presencial sobre la fecha. En 2020, la declaración de aislamiento social, preventivo y obligatorio prácticamente cerró la Legislatura. El año pasado con la presidencia de Miguel Lifschitz fue una sesión virtual como venía haciendo el cuerpo. Recién ayer, una de las fechas más trágicas de la historia contemporánea, tuvo la sesión presencial donde hubo diferentes miradas sobre el significado político, social y económico de la fecha y las implicancias que tuvo y que llegan al presente.

La primera parte de la sesión fue el homenaje a Kofman que -recordó Busatto- lo había propuesto a los pocos días de su deceso en agosto del 2020, pero que la pandemia impidió concretar. La placa en reconocimiento la recibió uno de sus hijos, Hugo Kofman, quien agradeció el gesto, relató algunas anécdotas y las etapas de la militancia de su madre, y exigió seguir trabajando en la búsqueda de los desaparecidos y profundizar la tarea de hacer Memoria. "Acérrima defensora de los Derechos Humanos y un ejemplo de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia", dice la resolución votada oportunamente por la Cámara y que dio origen al reconocimiento.

Celina Kofman falleció el 3 de agosto, a los 98 años. Había sido una de las primeras Madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe y "un ejemplo por su compromiso social a lo largo de toda su vida", señaló Busatto.

Docente; su hijo, Jorge Oscar Kofman, estudiante y obrero a los 23 años fue secuestrado y desaparecido el 8 de junio de 1975. "Desde ese momento su batalla contra los horrores de la dictadura nunca se detuvo. Queca fue una figura infaltable en toda lucha a la que se la ha convocado, encabezando siempre, año tras año las marchas del Nunca Mas cada 24 de marzo", acotó el legislador. "Marchó con los docentes, con los inundados, resistió los desalojos de las fábricas recuperadas, acompañó a trabajadores y desocupados, apoyó siempre al movimiento estudiantil y a los colectivos feministas. Las causas justas la tuvieron siempre de su lado", enfatizó.

Busatto destacó que "su solidaridad, compromiso, tenacidad y lucidez serán siempre recordados y valorados por todas las personas que la hemos conocido. Nunca soñaba estar en el lugar en que la historia la puso" cuando su hijo fue desaparecido por las fuerzas militares en Tucumán. Su hijo, recordó que a los 90 años, declaró en el juicio en esa provincia en la causa por la desaparición de su hijo. Busatto agradeció a sus pares haber votado el reconocimiento ya que "no fue símbolo de una fuerza en particular, no solo vinculó principios vinculados a una fuerza, es una de las Madres de la democracia, que nos reivindica e interpela siempre".

Presente en el recinto, Hugo Kofman recordó que cada reconocimiento que le fue entregado a su madre, siempre aclaró que no era personal "era algo de todas las Madres, este reconocimiento lo recibimos en nombre de las Madres y de los 30 mil desaparecidos, integrantes de una generación que dejó un legado permanente".

Subrayó que su lucha no se limitó a lo propio, específico, sino que se extendió a la sociedad para acompañar las luchas populares. Relató que pasó de la búsqueda individual en la época de la dictadura "cuando creíamos que los desaparecidos estaban con vida" hasta que con la llegada de la democracia se confirmó que hubo genocidio. "El primer golpe fue el secuestro de mi hermano, el segundo que no lo iba a recuperar con vida y ante cada golpe la decisión de seguir luchando". Repasó luego las etapas: la Conadep, los juicios a los comandantes, los retroceso del Punto Final, Obediencia Debido e indultos y luego a partir del 2003 la política de estado en materia de Derechos Humanos. "Las Madres, al principio, se apoyaban entre ellas, estaban muy solas hasta que la sociedad las fue acompañando".

Después de declarar en el juicio en Tucumán, a los 90 años escribió un libro. "Su lucha era con un objetivo que iba más allá de lo partidario", remató antes de pedir a la Cámara continuar con los reclamos de justicia. "La lucha no se terminó, quedan la mayor parte de desaparecidos por encontrar, nietos apropiados todavía sin restituir identidad y queda la construcción de memoria que es permanente donde aparecen intentos negacionistas importantes", concluyó.

Políticos

Kofman señaló que su madre era de familia socialista "pero decía que las Madres no tenían partidismo político, no hacía diferencias pero apreciaba a los honestos, independientemente de los partidos". Luego mencionó que Celina apreciaba a Carlos Del Frade, a Quico Busatto, a Tony Riestra (presente en la sesión), a Alicia Gutiérrez" y subrayó que Antonio Bonfatti la llamó por teléfono para uno de sus últimos cumpleaños y "para ella fue muy importante".

Pliegos

El miércoles fue el día central de la actividad legislativa de Legislatura, previo al feriado de la fecha. En ámbitos legislativos se especuló con la remisión de pliegos para cargos en la justicia provincial como había dejado trascender el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al cierre de la mesa de entradas del Senado, el mensaje del Poder Ejecutivo con los propuestos no llegó. Voceros de Casa Gris señalaron que están ultimando detalles de la presentación que realizarían el viernes. El Ejecutivo aspira a dar respuesta a los reclamos de la Corte Suprema de Justicia y de los colegios de abogados para ocupar las vacantes y mejorar la prestación del servicio de justicia.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo habilitó el tratamiento en el presente período de Extraordinarias de pliegos para cuatro de las cinco circunscripciones judiciales que tiene la provincia. Ahora resta enviar los pliegos con los postulantes para Santa Fe, Rosario, Rafaela y Reconquista.