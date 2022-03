El ABC del "otro virus": qué es la gripe y por qué se recomienda la vacunación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se transmite de persona a persona y requiere de un contacto estrecho. Por eso se siguen recomendando medidas de autocuidado similares a las que previenen el Covid-19. La inmunización evita complicaciones en los cuadros y muertes.

Desde todos los puntos cardinales de la provincia se viene advirtiendo en las últimas semanas acerca de la circulación del virus de influenza. Y hay coincidencia entre las voces expertas acerca de que este año 2022, con una pandemia por Covid-19 en aparente retirada, se adelantó la incidencia de la gran protagonista del otoño-invierno: la gripe.

Mientras se anuncia para este viernes el inicio de la campaña nacional de vacunación -que también se anticipó con respecto a los años anteriores-, El Litoral consultó con Andrea Uboldi, médica pediatra, infectóloga y ex ministra de Salud de la provincia, el "ABC" de la influenza. Es casi literal esa denominación porque los virus influenza se dividen en 4 géneros o tipos: A, B,C y D. Pero eso se verá más adelante.

Mientras tanto con Uboldi, también integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap) y de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save), se procura buscar respuesta a algunas preguntas frecuentes.

A ese aporte se suma, para el último tramo del cuestionario, información extraída de dos documentos: uno del Comité Nacional de Infectología (elaborado para la temporada 2020 por la Dra. Angela Gentile y Dr. Héctor Abate) y otro de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Ministerio de Salud de la Nación) que presentaron la guía de vacunación antigripal 2022.

Andrea Uboldi es médica pediatra e infectóloga, integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap), y de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save). Foto: Archivo El Litoral

-¿Gripe e influenza son lo mismo?

-Si, se llama gripe o influenza. O "flu", que es la denominación en inglés.

-Cuando se dice que está presente el virus influenza A, ¿es el mismo que circuló en 2009?

-En principio hay cuatro géneros o tipos que son A, B, C y D, que serían los nombres de las familias de gripe. A su vez se dividen en tipos que son el A y el B y dentro del A hay subtipos, como el que está circulando en este momento, que es H3N2. El que tuvimos en 2009 fue el H1N1. Entonces, el virus que está circulando ahora es del tipo A, pero no el mismo que en 2009. (N. de la R. El C es poco frecuente en humanos y se asocia a cuadros subclínicos; no está incluido en las vacunas. El tipo D afecta al ganado).

-¿Por qué se anticipó la circulación del virus este año?

-Probablemente en una competencia de los virus respiratorios por los espacios o nichos. Al tener tanto coronavirus el resto de los virus no circularon, mientras que en este momento, al bajar la circulación de coronavirus y flexibilizarse las medidas de autocuidado, comienzan a aparecer otros virus respiratorios.

-¿Por qué estamos tan preocupados por una enfermedad que parecía "de rutina" o habitual hasta antes de la pandemia?

-Porque está adelantada la circulación y la población que recibió la vacuna del año pasado no está cubierta para este virus. La vacunación de gripe siempre se inicia para esta época, pero desde que la circulación del virus comenzó en Brasil en diciembre del año pasado, está llegando a la Argentina y se va a ir contagiando gente sin tener, todavía, acceso a la vacunación.

-¿Toda la población debería estar vacunada o sólo la población de riesgo?

-Esta vacuna tiene como objetivo disminuir la morbi-mortalidad, es decir, el riesgo de complicaciones y de muerte. Por lo tanto se vacuna a las personas más expuestas, como es el personal de salud y personal esencial (fuerzas de seguridad), y a quienes tienen más riesgo de complicaciones por gripe o influenza, que son niños y niñas de 6 meses a dos años, embarazadas y puérperas, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y mayores de 65. Desde el punto de vista individual, cualquier persona que quiera evitar complicaciones puede vacunarse, pero tiene que hacerlo en el ámbito privado, comprando la vacuna.

-La vacuna que está aprobada para 2022 y se va a empezar a colocar en pocos días, ¿protege contra las variantes que están en mayor circulación? ¿Son igual de efectivas las que se aplican en vacunatorios públicos y las que se compran en el sistema privado?

- Las vacunas que, en general, se están ofreciendo en el ámbito privado son cuadrivalentes o tetravalentes que cubren los dos tipos de virus B y los dos tipos de virus A, mientras que la trivalente -que se utiliza en el ámbito público- sólo cubre tres tipos de virus. Como en este momento hay gran circulación de virus de influenza, la recomendación es que se reciba la vacuna a la que se acceda, sea en el ámbito público o privado.

Porque como el objetivo es evitar complicaciones y muertes, cualquiera de estas vacunas aplicadas en el momento oportuno es mejor que estar esperando la mejor vacuna. Siempre insistimos sobre la oportunidad de la vacunación antes de que exista una gran diseminación del virus, sobre todo en este año en que ya existe circulación.

-¿Cómo se diferencian los síntomas de gripe de los de Covid?

-No hay posibilidad de distinguir los síntomas de gripe de los de coronavirus porque básicamente son dos enfermedades que tienen síntomas parecidos. Quizá la variante Ómicron se parece más a los resfríos que se cursan con mayor frecuencia de congestión nasal, dolor de garganta y estornudos. Mientas que la gripe siempre se caracterizó por fiebre de inicio brusco, dolor de cabeza, dolores musculares y tos.

En el caso de los niños o de algunos grupos también puede haber cuadros gastrointestinales. Son indistinguibles entre sí y, sobre todo en algunos grupos en particular como niños pequeños, el virus sincicial respiratorio o el adenovirus pueden dar cuadros parecidos.

-¿Sirven las mismas medidas de prevención para una que para el otro?

-Como dato positivo tenemos que las medidas de autocuidado que usamos para coronavirus funcionan también para gripe. Por eso creo que en este momento está en discusión si el barbijo si o el barbijo no: está bastante controlada la situación de coronavirus, pero en este momento de brote de gripe -como ocurre en algunas provincias- es difícil levantar las medidas de autocuidado, porque también éstas colaboran hasta que la población objetivo esté vacunada contra la gripe.

-¿Podemos esperar que se produzcan casos de flurona en el invierno?

-Sí, porque las coinfecciones que en este caso serían de influenza con Covid son posibles. También se puede encontrar la combinación de gripe con virus sincicial y adenovirus. Estas coinfecciones existen desde antes de la pandemia, aunque son poco frecuentes. Y si se presentan en personas con una condición de riesgo, pueden generar cuadros más complicados.

-¿Se puede coadministrar la vacuna antigripal con la de Covid-19?

-Las vacunas antigripales pueden coadministrarse junto con otras vacunas en diferentes sitios anatómicos, incluyendo las vacunas contra la Covid-19.

-¿Se puede colocar la antigripal a una persona con diagnóstico de Covid-19?

-Si bien no existen contraindicaciones médicas para administrar vacunas (incluida vacuna antigripal) en pacientes con diagnóstico de Covid-19, se recomienda posponer la vacunación con el objetivo de evitar la trasmisión viral y propagación de la enfermedad, pudiendo recibir las vacunas al alta clínica y epidemiológica.

-¿Cómo se transmite el virus de la gripe?

-El virus influenza se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias eliminadas al toser y estornudar; también puede ocurrir a través del contacto con objetos o superficies contaminadas, debido a que las gotas por su tamaño no permanecen suspendidas en el aire y generalmente viajan sólo una distancia corta (menor o igual a un metro). Es altamente contagioso y la tasa de ataque en comunidades cerradas y en sitios en donde hay mayor concentración de individuos (escuelas, por ejemplo) es elevada.

-¿Cómo se manifiestan los brotes de la enfermedad?

-Los brotes anuales de influenza se asocian a un aumento en la morbilidad y en la mortalidad, expresada como exceso de neumonía y de hospitalizaciones y muertes asociadas a influenza.

-¿La gripe afecta en mayor medida a niños y niñas?

-Las tasas más elevadas de ataque ocurren en la edad escolar. Entre 20% y 45% de los niños adquiere la infección cada año, comparado con el 10% ó 20% de la población adulta. Asimismo, los mayores brotes comunitarios suelen presentarse en colegios. Por ello, los niños pueden ser considerados los principales transmisores de la influenza en la población.