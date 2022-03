https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.03.2022 - Última actualización - 15:45

15:38

Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, decidió aceptar el ofrecimiento y se pondrá la camiseta del seleccionado germano.

Sorpresivo Peillat jugará para la Selección de Alemania Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, decidió aceptar el ofrecimiento y se pondrá la camiseta del seleccionado germano. Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, decidió aceptar el ofrecimiento y se pondrá la camiseta del seleccionado germano.

Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones en Río 2016 y uno de los jugadores más desequilibrantes que tuvo el seleccionado argentino de hockey sobre césped en la última década, se nacionalizó alemán y podría debutar con la selección germana en la FIH Pro League este fin de semana contra España.

Peillat, de 29 años y quien reside en Mannheim hace seis temporadas (juega en el club de esa ciudad), renunció a Los Leones hace tres años por diferencias con la dirigencia y con el entrenador Carlos "Chapa" Retegui. En el 2020, el defensor recibió el llamado del DT alemán Al Saadi Kais con la propuesta de seguir jugando a nivel internacional con otros colores. Le tomó un año aceptarla.

"Una parte de mí quería seguir jugando para Argentina, pero cada vez estaba más lejos. Me cansé de siempre ser el loco que miran como el pibe tirabomba y que lo único que quiere es quilombo. Yo no quería quilombo, el quilombo se fue dando. Entonces, esta decisión obviamente que está súper pensada, no es que ahora llamo porque quiero jugar y soy un caprichoso", contó Peillat en una entrevista con ESPN.com.

"Para mí jugar en Argentina representa un montón de cosas que en ese momento no representaba. Entonces, para ser parte de algo que no me representa o no sentirme cómodo o para no estar donde uno no es honesto con uno mismo, mejor irse. Hoy por mil cosas tengo que tomar otra decisión en mi carrera y en mi vida y no por eso voy a decir "dejo de ser argentino". Sigo siendo argentino. Nací en Argentina y soy argentino, al que le guste bien y al que no le guste que se enoje", agregó el exjugador de Los Leones, con los que disputó 153 partidos internacionales.

El "Hacha" Peillat tiene el pasaporte alemán hace casi un mes y está con la selección teutona, con la que debutaría este fin de semana (sábado 26 y domingo 27), como local en Mönchengladbach ante España en el marco de la Pro League.