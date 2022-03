https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente se lo confirmó a El Litoral. Aseguró que el Presidente de la Nación “está al tanto” de los problemas que padece la ciudad capital en materia de delitos complejos. En breve, reunión con el Ministro Aníbal Fernández.

Visita a Buenos Aires Seguridad: Jatón le pidió a Fernández que envíe a Santa Fe más efectivos federales El intendente se lo confirmó a El Litoral. Aseguró que el Presidente de la Nación "está al tanto" de los problemas que padece la ciudad capital en materia de delitos complejos. En breve, reunión con el Ministro Aníbal Fernández.

“Se habló mucho de la inseguridad, y sobre las pocas fuerzas federales que están llegando a la ciudad; hablamos acerca del inicio de algunos delitos complejos que deben ser abordados por la Justicia Federal. En los próximos días nos saldrá una reunión con el Ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, para tratar estos temas. Dialogar con el presidente nos abre las puertas con muchos ministerios”.

La declaración corresponde al intendente de la ciudad, Emilio Jatón, a propósito de su encuentro con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Buenos Aires, y fue dada a la prensa luego del acto local por el Día de la Memoria que se conmemora este 24 de marzo.

-¿Pero Ud. le pidió al presidente la llegada de más fuerzas federales para combatir el delito en la ciudad?, le preguntó El Litoral al intendente Emilio Jatón.

-Sí, sí. Le dije que la cantidad de efectivos federales es hoy escasa (en Santa Fe) y que había que trabajar más sobre eso. Por este motivo surgió enseguida la posibilidad de un encuentro con Aníbal Fernández. Santa Fe tiene problemas graves de inseguridad, y de delitos complejos -insistió en este punto-. Hay que abordarlos antes de que esos delitos complejos sean mayores.

(N. del R.: Delitos complejos son aquellos relacionados al tráfico de estupefacientes, atentados a la integridad sexual de las personas, secuestros extorsivos y coactivos, y los relacionados al lavado de activos, entre otros.)

La respuesta del intendente, ahora afirmativa, había quedado ciertamente difusa en su hilo de Twitter este miércoles por la noche, cuando comunicó algunos detalles de su entrevista con el primera mandatario nacional. Ahora sí, blanco sobre negro: hay gestiones empezadas para que lleguen más efectivos de las fuerzas de seguridad federal a esta capital, en un intento por amortiguar la escalada delictiva que se está viviendo.

En contexto, todo esto se da pocos días después de que se realizara la reunión del Consejo de Seguridad Urbana, tras la cual se puso sobre la mesa la opción de que la policía provincial pudiera intervenir ante motociclistas sin chapa patente ni papeles de sus rodados, entre otras medidas analizadas.

Como agregado, Jatón admitió la afinada “sintonía” que hay con Alberto Fernández: “Hace tiempo que venimos trabajando con el Gobierno nacional y la relación es buena; excede muchas veces lo meramente protocolar, y en la reunión de este miércoles con el presidente se ratificó esta buena sintonía. Por ejemplo, el Plan de Obras 2022 se mantiene, y se están gestionando obras”, declaró a este medio.

“Siempre hay cuestiones que se tienen que dirimir en Buenos Aires (es decir, presencialmente), puesto que hay gestiones que no se pueden hacer por videollamada; hay que afinar, discutir proyectos, y hacer que los funcionarios nacionales comprendan las necesidades de la ciudad. Y lo que le trasladé al presidente justamente son esas necesidades reales y problemáticas de la ciudad de Santa Fe”, añadió el mandatario local.

¿Una gran start up pública?

En Buenos Aires, Jatón y el secretario General, Mariano Granato, se reunieron también con dos altos funcionarios nacionales: primero, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, con el cual conversó sobre proyectos de infraestructura que necesita la ciudad; segundo, un encuentro con el titular de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

Como informó oportunamente este diario, se gestionó más infraestructura y recursos que sirvan para sostener las obras que hay en marcha. También sobre sobre el sistema de subsidios para los colectivos urbanos del interior. Aquí, el intendente solicitó un mecanismo que sea “más justo y equitativo para que los usuarios tengan un boleto más accesible, y que haya mayor certeza para los gobiernos locales y las empresas”.

Pero hubo otra novedad: “Estamos planteando de potenciar los know how (masa crítica de conocimientos locales de base tecnológica, principalmente). Hoy la ciudad tiene muchísimos ‘cerebros’, pero no están puestos en ningún lugar. Con todo, estamos trabajando con Nación en un proyecto para hacer en Santa Fe una start up pública”, adelantó Jatón.

Por start up se entiende a una empresa emergente, de reciente creación, normalmente fundadas por un emprendedor o varios, de base tecnológica, con sentido colaborativo, innovador y con capacidad de proyecciones de crecimiento al mediano plazo. El proyecto está en ciernes, y habrá que aguardar a que se conozcan más detalles.