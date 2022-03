Tres pilares y un futuro Paseo de la Memoria: la ciudad de Santa Fe conmemoró el 24M

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acto local tuvo lugar frente al Predio Ferial. Se descubrieron durmientes de algarrobo que representan el tríptico “Memoria, Verdad, Justicia”. Y se anunció la concreción en ese espacio verde de un Paseo que servirá para que las generaciones más jóvenes no olviden lo que pasó en el país con la última dictadura.

Si uno camina por el espacio verde que da al Predio Ferial Municipal ahora se encontrará con dos novedades: la primera, que ese “pulmón” se llama, desde el año 2006, Plaza de la Memoria, y que fue instituido por ordenanza. Y segundo, que ahora hay tres enhiestos durmientes de algarrobo que simbolizan el tríptico “Memoria, Verdad, Justicia”, y que pretenderán “no dormir”, sino todo lo contrario: seguir construyendo memoria activa para no olvidar lo que ocurrió hace 46 años, durante uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina: la última dictadura militar.

El sentido abrazo entre familiares de víctimas de la última dictadura militar, hace 46 años. Foto: Pablo Aguirre

Palabras más, palabras menos, estos fueron los dos mensajes más fuertes durante el acto oficial del municipio para conmemorar este 24 de marzo, Día de la Memoria. El encuentro fue simple, bajo un tenue sol otoñal, y emotivo: había familiares de víctimas de la dictadura que pertenecen al Colectivo de la Memoria de Santa Fe.

Estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y el intendente Emilio Jatón fue el encargado de hacer los oficios de protocolo: había funcionarios y legisladores provinciales y municipales, integrantes de la Mesa Interreligiosa, algunos vecinos, un pianista y una intérprete portentosa que entonó el Himno Nacional, y que hizo largar alguna lágrima sentida. Además, se anunció la concreción de un futuro Paseo de la Memoria en ese sector.

“Es patrimonio de todos”

Para el director de Derechos Humanos e Integración municipal, Publio Molinas, es necesario empezar “a apropiarnos de este lugar, como ciudadanos. A la memoria hay que trabajarla desde distintas dimensiones, no sólo desde el lugar político y no sólo desde la lucha de los organismos de DD.HH.. La gente se tiene que apropiar de la memoria. Sin memoria, no hay garantías de que lo que pasó no vuelva a suceder. Entonces es fundamental sostener, construir esa memoria histórica para que una dictadura militar no vuelva a ocurrir nunca más”, declaró.

Y con respecto al futuro Paseo de la Memoria, “invitaremos a jóvenes, entidades de derechos humanos, a que se sumen a intervenir este espacio, para que nos digan qué se puede hacer y cómo creen que hay que usarlo de la mejor manera, porque el aporte de todos siempre nos sirve: no podemos pensar políticas públicas sin el acompañamiento de los vecinos y las organizaciones sociales”, invitó el funcionario.

Estos durmientes de ferrocarril, que tocan una dimensión simbólica, son el puntapié inicial para la concreción del futuro Paseo de la Memoria. Foto: Pablo Aguirre

Miguel Rico, integrante del Colectivo de la Memoria de Santa Fe, recordó a sus amigos y compañeros que se fueron para no volver. Recordó el dolor de los centros clandestinos, del horror de la muerte y del miedo. “La memoria no es sólo de nosotros, los sobrevivientes de la dictadura, de quienes padecimos el exilio interno y externo: es un patrimonio de todos los santafesinos”, dijo, y despertó un aplauso.

Un acto humano

“Este no es un acto masivo: es un acto humano, nada más que eso, cargado de sentidos. La memoria colectiva se construye, y muchos de los jóvenes no saben de lo que hablamos cuando hablamos de dictadura, y otros sí lo sienten en la piel. Entonces, apropiarnos de la conciencia colectiva en los espacios públicos sirve para que aquellos jóvenes conozcan lo que se vivió en el país hace 46 años”, subrayó a su turno el intendente Jatón.

El acto culminó con dos interpretaciones muy sentidas, en piano y voz. Muchos se abrazaron, algunos decidieron recordar en silencio y, otra vez, lágrimas sinceras que rodaron por las mejillas. El dolor no se olvida: el antídoto es construir memoria histórica todos los días.