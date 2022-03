"Juampi", el otro Pumpido que hace ruido en Paraguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Llegó a esta ciudad mucho antes que su padre a Conmebol. Lo salvó del descenso, lo metió en la Copa Paraguay y a una ventana de Sudamericana. Se ganó un nombre.

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviado Especial).- Los hermanos de Maradona, los hijos de Gallardo y tantas otras historias que no tienen equivalencia. Porque la vara queda alta, casi inalcanzable. Lo bueno, en el caso de Juan Pablo Pumpido, es que nadie le regaló nada. Y en este madurar, crecer, sufrir y exiliarse, llegan las primeras rosas. Que hacen olvidar las espinas, que siempre están.

Ni bien terminada la parte dura de la pandemia, luego de su dolorosa decisión de decirle “no” a Alvarado, había tomado la decisión de armar el bolso con el pasaporte. Hubo tiroteos de otros países, pero le dijo que sí a Sol de América, que está muy lejos de los grandes (Olimpia, Cerro) y del dinero de Libertad.

El primer objetivo era evitar el descenso de la categoría, algo que consiguió Juan Pablo Pumpido con mucho más tiempo de pre-aviso y con dignidad sin precedentes: después de mucho tiempo lo metió a Sol de América en una final: contra el “segundo” equipo de sus amores familiares (Olimpia). No hace falta aclarar que el primer y gran amor de los Pumpido es Unión.

Esa final perdida con el Rey de Copas lo metió en ventana de Sudamericana, pero General Caballero fue más efectivo. Ahora, se enfoca en el torneo local.

“Una pena lo del cruce para ir a la Sudamericana. Tenía muchas ganas de jugarla y hasta me ilusionaba con cruzar con Unión, volver a mi cancha y ver esos colores. Lo hubiera disfrutado mucho, pero no se dio”, dice Juan Pablo Pumpido, ya instalado con su familia en esta ciudad.

“No sé si la palabra fue reinventarme, pero yo había decidido después de Alvarado que quería dirigir afuera. Hubo otras cosas antes, pero cuando surgió lo de Sol no lo dudé”, dice “Juampi” al diario de Santa Fe.

Ahora, con caras conocidas como las de Luis Ojeda en el arco (ex Tate) y el ex sabalero “Chelo” Estigarribia, busca crecer en la liga local.

“A Luis, que recibió un llamado de Unión, no lo conocían y se sorprenden en Paraguay por su nivel. En el caso de Chelo, con quien nos cargamos por el clásico Unión-Colón el otro día, llegó sobre el cierre del libro de pases y me dará experiencia en un plantel joven”, detalla el DT de Sol de América.

Finalmente, como no podía ser de otra manera, habla de su querido Tate: “Claro que miro todos los partidos de Unión. El otro día, por Copa Argentina, me emocionó el festejo de los chicos del club con la gente. Con muchos de ellos trabajé, junto con Eduardo Magnín que hizo un gran laburo en el club. Siempre soñamos tener un Unión con los pibes y ahora se está dando. Me acordaba de Fede (Vera) y verlo justo contra Sportivo Las Parejas. Él sabe lo que sufrió y como todo llega. Con Franco, Juani, los chicos. Me pone muy contento este momento de Unión a la distancia”, cierra emocionado con El Litoral “Juampi”, el otro Pumpido. El que se está ganando su propio nombre y respeto acá en Sol de América.