Charles Leclerc se impuso en ambas series de entrenamiento del Gran Premio de Arabia Saudita

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) obtuvo este viernes los tiempos más rápidos en la serie de prácticas libres para el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1.

De cara a la segunda carrera del Mundial de la temporada 2022, el piloto de Ferrari volvió a dominar ligeramente las dos tandas. En la primera de ellas, el ganador del Gran Premio de Bahrein el pasado fin de semana estableció un tiempo de 1m. 30s. 772/1000. En horario vespertino, en tanto, Leclerc clavó un registro de 1m. 30s. 074/1000, que se transformó en el más veloz de la jornada de esta primera sesión de ensayos en el trazado saudí.

FP2 Classification (60/60 mins)



