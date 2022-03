Trascendió que Nacha Guevara habría cobrado una compensación "millonaria" por su exilio en los años 70

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ángel de Brito y Gabriel Levinas aseguraron que la artista sería indemnizada con 12 millones de pesos, aunque hay debates por las fechas y el contexto de aquella intempestiva salida

Coincidiendo este 24 de marzo con la celebración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una polémica mediática se desató después de que trascendiera que Nacha Guevara habría recibido una cifra millonaria como compensación del Estado argentino por su exilio en tiempos de la dictadura en los años 70.

A través de Twitter, el periodista Gabriel Levinas expresó el miércoles: “Nacha Guevara cobró 12.000.000 de pesos y se fue del país antes del Golpe de Estado. No por los militares. A mí me allanaron, me bombardearon la revista y la destruyeron toda, mi esposa se fue con mis hijas a Uruguay y me quedé a luchar por la democracia ¿no me toca ni un peso?”, se quejó el comunicador.

A pesar de que optó por compartir en el día de ayer diversas publicaciones referentes a aquellos oscuros años de la historia argentina, la cantante y actriz no ha desmentido ni confirmado por el momento tales versiones.

El tema volvió a cobrar trascendencia a la noche después de que Ángel de Brito presentara en LAM, por América TV, un informe al respecto. “Se habla de una reparación histórica por el exilio que sufrió en su momento, que ha contado un montón de veces. Hay mucha gente que está enojada y dice que no corresponde”, comentó el periodista de espectáculos.

Y agregó que una fuente le confirmó que la actriz presentó su reclamo formal al Estado. “Me cuenta lo siguiente alguien importante: Nacha fue al Ministerio de Justicia el martes 22 de marzo a firmar los formularios para el cobro de los 12 millones”, sentenció.

LAM recogió además la opinión de varios colegas de los medios y del espectáculo que se pronunciaron respecto a la posible compensación que la artista habría percibido o podría recibir por este episodio. Baby Etchecopar puso en duda la fecha en que la cantante dejó el país. Sobre ello, dijo: “Yo respeto a Nacha, la admiro, y creo que fue una luchadora, pero no sé en qué momento. Por eso, pregunto: ¿en qué fecha fue? El tema son las fechas”, manifestó.

Sin referirse al asunto, Nacha Guevara publicó ayer varios videos en las redes sociales refiriéndose al Golpe militar. “Hoy se cumplen 46 años del inicio de esa dictadura, que como todas las dictaduras fue dolorosa, vergonzosa e injusta. Y si bien no soy una persona especialista en anclarse en el pasado, sino que trato de vivir en el presente, creo que hay momentos en los que hay que recordar y éste es uno de ellos”, dijo primero grabándose frente a cámara. En los comentarios a su posteo, varios seguidores le preguntaron por el supuesto cobro de la cifra millonaria, aunque no recibieron una respuesta.

Luis Brandoni fue más allá: “Yo no solo no tuve una remuneración sino que tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue en septiembre de 1974 [cuando gobernaba Maria Estela Martínez de Perón]. Eso lo sabe todo el mundo”, detalló el intérprete. Esto sería un mes después de abandonar el país, en agosto de ese año.

Al ser consultado por esto mismo, el actor Norman Briski, quien también se exilió por aquella época, agregó: “Nacha salió en el mismo avión que salí yo. No conozco esto que está reclamando, pero tendrá sus propias razones”, apuntó.

La actriz también eligió una imagen en blanco y negro en la que se la ve subiéndose a un avión, en la que escribió, refiriéndose a sí misma en tercera persona: “En agosto de 1974, tras varias y serias amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), partió hacia el exilio Nacha Guevara con su marido y sus tres hijos. Luego intentó regresar en el 75, pero solo pudo quedarse aquí un mes”, precisó, arrobando al diario Crónica como fuente.

La ex jurado del Bailando también difundió un video con imágenes de archivo en el que se ven los destrozos causados por el atentado al Teatro Estrellas del 30 de diciembre de 1975. “Estrenábamos Las mil y una Nachas, 1976″, concretó.

Finalmente, la artista subió a las redes un video en el que se la ve protagonizando un show junto a Elena Roger, acompañadas al piano por Lito Vitale, y entonando la canción “Por qué cantamos”, basada en un poema de Mario Benedetti y con música de Alberto Favero.