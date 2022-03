https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La docente repartió una lista de consignas para reflexionar en familia por el Día de la Memoria, pero los padres notaron una falta en su escritura.

Redes sociales Neuquén: un error de ortografía de una maestra de segundo grado se hizo viral

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión en el contexto de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una maestra de segundo grado de la Escuela N°276 de Plottier repartió una lista de consignas para que sus estudiantes trabajen en casa con sus familias. Los padres no tardaron en advertir un grave error de ortografía en la redacción, y compartieron la foto a través de las redes de sociales y los servicios de mensajería.

En la foto que publicaron, se puede ver una hoja impresa con la premisa "en familia respondemos", que apuntaba a generar un espacio de intercambio entre padres e hijos en torno a un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. A la consigna le seguían una lista de tres preguntas para responder después del diálogo entre padres e hijos.

Foto: Gentileza

A pesar de la buena intención de la docente, los padres de los estudiantes no le dejaron pasar una falla en la redacción de las preguntas. "¿PARA QUE SIRBE RECORDAR? (sic)", era la primera pregunta, que seguía de otras dos interrogaciones: "¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?", "¿QUE ES LA LIBERTAD?".

Al notar que la maestra había escrito la palabra "sirve" con B y no con v, los padres no dudaron en tomar una fotografía del cuestionario para compartirlo a través de los grupos que comparten en WhatsApp. No pudieron saber si se trataba de un error de tipeo, ya que ambas letras se ubican juntas en el teclado, o un desconocimiento de la forma correcta de escribir esa palabra.

Los padres no dieron a conocer la identidad de la maestra, pero compartieron la imagen para alertar sobre el error, que podría confundir a los niños en pleno proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Si bien la consigna apuntaba a generar un intercambio oral, la escritura correcta se transforma en un ejemplo para los chicos durante su trayectoria educativa.