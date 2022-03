La estafadora de Tinder: es santafesina y le robó una fortuna a un hombre de Puerto Madryn

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Redacción EL SEGUIR Leila Micaela Ríos tiene 27 años, vive en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe y era policía, hasta el año pasado, cuando fue detenida y condenada en una causa que involucra a una banda narco de la capital provincial, la liderada por Juan Pedro "Pato" Calderón. Esta organización delictiva era investigada por la justicia local a raíz una serie de violentas usurpaciones. Todo derivó en un importante operativo que sorpresivamente terminó con el secuestro de 200 kilos de marihuana. Ríos no pudo ser vinculada a los estupefacientes por la Justicia Federal, pero sí fue acusada por las apropiaciones ilegales de inmuebles. La sentenciaron a 4 años de prisión y le permitieron que cumpla ese período en su domicilio, porque es madre de tres pequeños. Justamente desde su casa y gracias a las redes sociales, habría estafado a un joven de Puerto Madryn, quien fue despojado de una fortuna. Leila Micaela RíosFoto: Gentileza La víctima fue un joven de 24 años oriundo de Bolivia que reside en la conocida ciudad chubutense. Conoció a la mujer en 2019 por Tinder y entabló una relación sentimental que se prolongó en el tiempo, a la distancia. Ella habría utilizado distintos ardides para ir sacándole dinero. Él comenzó pagándole el alquiler. Luego le envió dinero para saldar supuestas deudas. Todo escaló cuando ella le dijo que le debía a prestamistas que le iban a hacer daño. Finalmente, los presuntos usureros se comunicaron directamente con el muchacho, para amenazarlo. Siguió pagando. Cuando vio que la situación sólo iba a empeorar y que ya llevaba desembolsados más de 4 millones de pesos, el joven hizo la denuncia. Tenés que leer Un joven denunció que una estafadora le sacó 4,5 millones de pesos a través de Tinder Los uniformados siguieron el rastro de los mensajes (no fue muy difícil) y llegaron a Ríos. Los investigadores viajaron a Santa Fe y pidieron colaboración de la fiscalía y a la policía local. Así, una comisión mixta se dirigió hasta la cuadra de calle Marcial Candioti (barrio Sargento Cabral) y allanó la casa de la acusada, que no se encontraba en el lugar y de esa forma violaba la medida de morigeración de pena. Ahora, la fiscal María Laura Urquiza de Santa Fe ya inició los trámites para solicitar que se le revoque la prisión domiciliaria. Por su parte, la justicia chubutense dispuso que el proceso por la presunta estafa continúe sin pedir la detención de la sospechosa. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

