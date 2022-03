https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.03.2022 - Última actualización - 9:13

8:49

El presidente del justicialismo dijo que si el gobierno abre el diálogo por la Constitución se sumarán y trabajarán para lograr consensos con las distintas fuerzas políticas. Lo que le dijeron Giustiniani y Blanco.

Tras la reunión de la mesa directiva partidaria Olivera: "Siempre el PJ fue reformista" El presidente del justicialismo dijo que si el gobierno abre el diálogo por la Constitución se sumarán y trabajarán para lograr consensos con las distintas fuerzas políticas. Lo que le dijeron Giustiniani y Blanco. El presidente del justicialismo dijo que si el gobierno abre el diálogo por la Constitución se sumarán y trabajarán para lograr consensos con las distintas fuerzas políticas. Lo que le dijeron Giustiniani y Blanco.

"El justicialismo siempre fue reformista, lo hemos dicho cuando Miguel Lifschitz intentó llevar adelante un proceso de reforma constitucional, y si el gobierno de Omar Perotti convoca para abrir una instancia de diálogo sobre el tema estaremos a favor y trabajaremos para eso" dijo a El Litoral, Ricardo Olivera, el titular del consejo provincial del PJ.

El viernes a última hora de la tarde -y previa al partido de la Selección ante Venezuela- Olivera encabezó una reunión de la mesa chica partidaria que tenía varios temas en agenda, pero que además sumó el ingrediente político de la reforma constitucional tema que empiezan a instalar allegados al gobernador Omar Perotti. Es más, el pasado miércoles antes de la sesión especial de la Cámara de Diputados, por separado, Rubén Giustiniani (Igualdad) y Joaquín Blanco (PS) le dijeron que si abre el debate están dispuestos a sentarse a la mesa.

La reunión fue vía zoom y la coincidencia en el PJ es respaldar al gobierno de Perotti si abre el tema. Es más, la coincidencia es que sea el Ministerio de Gobierno el que convoque a los partidos políticos santafesinos si el Ejecutivo considera que es el momento de hablar sobre reforma constitucional.

El mes próximo se cumplirán 60 años de la sanción de la actual Constitución de la provincia y son muchos los actores políticos que entienden que se debería encarar un proceso reformista. Sin embargo, desde la vuelta a la democracia fue imposible lograr un consenso entre las principales fuerzas políticas santafesinas. Apenas en 1989 hubo media sanción en Diputados -votada sobre tablas- que no prosperó en el Senado. El intento llevado adelante por Lifschitz no tuvo los dos tercios en Diputados. "Sin dudas que la Constitución quedó vieja" señaló Perotti en la semana.

En la reunión del viernes el PJ no hubo demasiados elementos novedosos sobre el tema reforma y tampoco se avanzó en la fecha de la convocatoria al consejo provincial partidario. "No sería antes de Pascua", dijo uno de los participantes.

La mesa chica del PJ avanzó sí en el estatuto para el centro de capacitación 'Juan Domingo Perón' que se encuentra activo y con reuniones permanentes; resolvió lanzar una campaña de afiliación y de trabajo para sumar jóvenes al espacio político, y de dar continuidad a reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, interrumpido por la pandemia. La semana próxima estará exponiendo Juan Manuel Aviano, el secretario de Comercio, sobre el tema precios y las políticas que lleva adelante el gobierno provincial con programas propios y con los controles en grandes cadenas.

Olivera también dio cuenta de la reunión que mantuvo con los presidentes comunales del Pj que esta semana tendrán una audiencia con el gobernador Perotti. En tanto, la mesa partidaria recibirá el lunes a Oscar Martínez, titular del espacio Ciento por Ciento Santafesino, integrante de la alianza Frente de Todos para analizar varios temas de la política santafesina.

Intocables

El diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) es uno de los dirigentes que entiende que se debe avanzar con un proceso de reforma constitucional para adecuar el texto de 1962 a los tiempos modernos y especialmente a la Constitución Nacional reformada en 1994. Junto a su compañera de bancada, Agustina Donnet, están trabajando en un proyecto de reforma que ingresarán el mes venidero en coincidencia con los 60 años de la última reforma. No obstante, Giustiniani adelantó que trabajará con otras fuerzas políticas y propondrá dejar fuera de discusión tres aspectos a los que definió como intocables: no a reelección de gobernador y vice; mantener la bicameralidad y la ciudad de Santa Fe como capital de la provincia. "Para despejar todo tipo de sospechas tenemos que garantizar no tocar algunos temas que podrían generar ruidos y consideramos que esos tres permitirían avanzar en la búsqueda de coincidencias" le dijo a El Litoral.