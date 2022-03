Covid, gripe y alerta por sarampión: la clave está en la vacunación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unas 600 mil personas turnadas no concurrieron aún a recibir su dosis de refuerzo anti Covid. En breve se inicia la vacunación antigripal pediátrica. Insisten en completar el calendario oficial de inmunización.

Apenas arrancó el otoño en el hemisferio sur y en la Argentina como en Santa Fe ya se registran casos de gripe o influenza. Con muchos menos casos reportados pero con una pandemia aún vigente, el Covid-19 dio un respiro, pero se desconoce si permanece agazapado. Y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registró un posible caso de sarampión, una enfermedad erradicada desde hace dos décadas que puede convertirse rápidamente en un brote.

El denominador común para prevenir o al menos morigerar la presentación de las tres enfermedades es la vacunación.

Así se desprende de los conceptos vertidos este lunes por el secretario de Salud Jorge Prieto. Fue en el marco de la convocatoria que se realizó en el Hospital Iturraspe para informar acerca de la ampliación el servicio maxilofacial.

Pero vamos por partes. Con respecto a la gripe, se sabe que la variante que circula en este momento en la región es del tipo A, subtipo H3N2, y que el viernes se comenzó a vacunar al personal de salud de todo el país, tarea que se extenderá aproximadamente hasta la primera semana de abril.

También llegaron dosis pediátricas que estarán destinadas a niños y niñas de 6 meses a dos años, tal como indica el Calendario Nacional de Vacunación que prioriza, entre otros, a este grupo.

"Las vacunas ya están en los depósitos, estamos esperando su distribución y vamos a anunciar el inicio de este tramo de la campaña", aseguró Prieto.

El dato es importante como también la recomendación para que a medida que se cuenten con las dosis, los grupos definidos como prioritarios se acerquen a recibir su dosis.

¿Por qué? "El Instituto Anlis Malbrán sigue detectando casos de influenza y definió más de 1100 hasta el momento. Se habían caracterizado 4000 en un año y hoy ya llevamos esa cifra cuando todavía no comenzó el invierno", explicó Prieto.

Refuerzo

No todo es influenza. El Covid-19 sigue presente y también las vacunas para prevenir formas graves de la enfermedad. En ese sentido, Prieto advirtió que hay 600 mil personas que fueron turnadas para recibir la dosis de refuerzo (3º o 4º según el caso) y no concurrieron. Una posibilidad es que hayan cursado la infección y no esté cumplido el lapso recomendado para recibir esa dosis (90 días); pero también es posible que ante la baja de casos "las personas hayan perdido la percepción del riesgo".

La recomendación es completar esquemas de primera, segunda y tercera dosis en los casos indicados. Y la 4º para mayores de 50 años que recibieron dos dosis de Sinopharm y personas inmunocomprometidas.

También habrá 4º dosis para quienes tienen motivo de viaje y recibieron dos dosis de Sputnik hace, mínimo, 28 días. En ese caso "podrán acercarse a cualquier vacunatorio para recibir ese refuerzo que les permita salir de país".

Por qué estar al día

La pandemia dejó, como uno de los efectos sobre el resto del sistema sanitario, una merma en la cobertura del calendario de vacunación. "Hay que estar al día", advirtió Prieto.

Una de las razones la proporcionó el probable caso de sarampión detectado en las últimas horas en CABA, a una mujer gestante con antecedente de viaje al exterior.

Nuestro país eliminó la circulación sostenida de esta enfermedad hace 20 años en razón de la alta cobertura en vacunación.

Por eso es que se insiste en controlar el carné de vacunación y, en caso de duda, concurrir a cualquier centro de salud para verificar que se encuentre al día. "Es la manera de prevenir algo que, como el sarampión, ya estaba erradicado", concluyó Prieto.