La diputada advirtió sobre las demoras de IAPOS y otras obras sociales en reconocimiento de prestaciones; la falta de rampas para ingresar a escuelas y la carencia de preguntas sobre esta problemática en el censo nacional de este año.

Preocupación de Natalia Armas Bellavi ¿De qué inclusión hablamos en políticas de discapacidad?

Una solicitud para que el Censo de Población y Viviendas de este año incorpore preguntas sobre personas con discapacidad así como un reclamo para que el ministerio de Educación gestione un espacio de estacionamiento para personas con discapacidad frente a establecimientos educativos, forman parte de iniciativas ingresadas por la diputada provincial Natalia Armas Bellavi (Vida y Familia) quien también introdujo el tema discapacidad en la reunión que la Comisión de Salud mantuvo con el titular del IAPOS, Oscar Broggi.

"¿De qué inclusión hablamos cuando un padre debe recorrer varias manzanas para estacionar el auto y dejar a su hijo en la escuela, cuando las obras sociales demoran semanas o meses en reconocer tratamientos, o donde la provincia aún no reglamentó la ley de equinoterapia? se preguntó ante El Litoral.

Las inquietudes de Armas Bellavi fueron plasmadas en proyectos ingresados e incluso en la reunión que tuvo semanas atrás la comisión de Salud con el director de IAPOS, Broggi.

Un proyecto de ley apunta a reservar un espacio de estacionamiento para personas con discapacidad frente a establecimientos educativos, espacio reservado "exclusivamente para personas con discapacidad motriz, sin importar si conducen el vehículo o son trasladados en el mismo, siempre y cuando exhiban el símbolo internacional de acceso o símbolo identificatorio del automotor, otorgados por la Agencia Nacional de Discapacidad". Aclara que en la ciudad de Santa Fe, un relevamiento determinó que apenas el 25 % de las escuelas tiene rampas de acceso. ¿De qué inclusión hablamos si el chico con discapacidad no puede ingresar al establecimiento? se pregunta para luego plantear distintas dificultades urbanas para desplazarse. Compara con los supermercados que tienen lugares especiales -cerca de la puerta- para personas con discapacidad y no así las escuelas.

"En la Comisión de Salud nos reunimos con el titular del IAPOS y, entre tantos temas, se habló sobre la renovación o la validación de las prestaciones en discapacidad. El director nos reconoció que había casos que estaban validando la discapacidad a los seis u ocho meses. Los tratamientos por discapacidades son a largo plazo, no se puede pedir permanentemente la renovación de la certificación. Los tratamientos mínimos son de uno a tres años y pedirle a una madre, a una familia, que renueve las prácticas, que vaya al médico de cabecera, que pida el certificado, que vaya a la obra social, buscar presupuestos, esperar la autorización para continuar el tratamiento, es una locura. Parece que los que toman decisiones en discapacidad no tienen ningún conocido con discapacidad y ni siquiera empatía" se queja ante El Litoral.

La legisladora -médica ella- admite que la ley de discapacidad es una norma nacional pero entiende que el desafío es dar pasos desde la provincia para aliviar la situación. Cuestiona la demora en gestionar y revalidar el certificado de discapacidad "debería ser una cosa más rápida", se queja.

"El Censo nacional no tiene preguntas con respecto a la discapacidad. El año pasado le habíamos pedido al gobierno provincial para que interceda ante Nación para que incluya el tema. Preguntas puntuales, ¿tiene certificado de discapacidad? ¿lo pudieron adquirir? ¿cuánto tiempo tardaron?. Hoy tramitar un certificado de discapacidad lleva al menos cuatro meses, tiempo en que la persona afectada no tiene ningún tipo de terapia, si puede financiarlo desde su propio bolsillo, bienvenido, sino no puede acceder a las terapias.

También Armas Bellavi pide la reglamentación de la ley de equinoterapia en la provincia. "Ya no se discute las ventajas de esta terapia. Hay más de veinte centros en la provincia que podrían estar funcionando a pleno y aliviando a cientos de pacientes. Hoy solo acceden aquellos que lo pueden financiar", expone.

Martínez y Olivera en la sede del PJ

El presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, recibió ayer en la sede partidaria a Oscar Martínez, líder del Frente Renovador en la provincia y diputado. "Analizamos y discutimos la necesidad de reconstruir la unidad en la diversidad" señaló el visitante en alusión a la decisión adoptada en 2019 por los distintos sectores del justicialismo y que permitió a Omar Perotti llegar a la gobernación.

Martínez es partidario de discutir seriamente una reforma de la Constitución pero admite que ve 'histeriqueo' tanto en el gobierno provincial como en sectores de la oposición. "No podemos negarnos a discutir una mejora en el funcionamiento de las instituciones de la provincia" le dijo a El Litoral tras dejar la sede del PJ. El legislador considera necesario avanzar en una mesa buscado coincidencias y si no se avanza en la reforma, hacerlo en leyes como habilitar el voto joven en las elecciones municipales y comunales; extender a cuatro años los mandatos de presidentes comunales y dotar de mayor autonomía a los municipios. "Si alcanzamos un acuerdo político los tres temas pueden ser sancionados" se entusiasmó el referente del Frente Renovador.

Advirtió sobre otras instituciones santafesinos que ameritarían la reforma con el Ministerio Público de la Acusación, el juzgamiento de la conducta de los jueces, mandatos comunales e incluso discutir todo el tema de reelecciones.

Estupefacientes en bebés

En agosto del 2020, Armas Bellavi ingresó un proyecto de ley creando el programa de requisa en sangre en mujeres embarazadas y recién nacidos de sustancias tóxicas. El tema se reflotó días atrás con once casos detectados en la provincia. "No me acompañaron en la Comisión de Salud aduciendo que era estigmatizar a las madres. El proyecto surgió tras una reunión que tuve con neonatólogas del hospital Iturraspe. En 2017 hicieron un estudio sobre los niños que nacían con efectos de sustancias en los tres hospitales de la ciudad, era casi el 30%. Lo presentaron en un congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría. Córdoba ya tiene ley. La ventaja, detectar a tiempo que el bebé está bajo efectos de sustancias y adelantar el tratamiento. Ese dosaje surge de una muestra de orina que la madre tendría que presentar en el embarazo. Se puede hacer de forma anónima, no tiene que ser divulgado y queda en la conversación de médico - paciente. Así cuando nace, las neonatólogas saben que estuvo expuesto. Quiero volver a dar la discusión sobre el tema en la Comisión de Salud".

Acota que el "otro proyecto que ingresé es la obligatoriedad del análisis de meconio que lo único que se puede dosar es marihuana y cocaína. No es invasivo y pedimos que ingrese en el programa de pesquisa neonatal. Santa Fe tiene un buen programa de pesquisa neonatal pero se le pueden sumar cosas para mejorarlo y los costos son bajos"

En discapacidad es más lo que se dice que lo que se hace"