Murciélagos con rabia: vacunan a perros y gatos en dos zonas de la ciudad de Santa Fe

Si se encuentra un murciélago con rabia, personal municipal realiza un bloqueo en 200 metros a la redonda y vacunan a las mascotas. Ya se registraron tres casos en lo que va del año.

En lo que va del año, se encontraron tres murciélagos con rabia en distintos puntos de la ciudad, dos de ellos más recientes. Tras detectarse estos nuevos casos, desde el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) se realizan los denominados "bloqueos" que consisten en vacunar a los animales de compañía de los hogares ubicados a 200 metros a la redonda del lugar donde se localizaron estos murciélagos.

El secretario de Ambiente del municipio, Franco Ponce de León, confirmó que "en lo que va del año ya se encontraron tres murciélagos con rabia. Lo importante es destacar la actitud de los vecinos que apenas encuentran un murciélago muerto o tirado en la calle, en la vereda, avisan al 0800 municipal y se activa la actuación del Imusa, que va a recoger a ese animal y hace los análisis correspondientes".

En el caso que se detecte rabia en el murciélago, personal del Imusa recorre casa por casa preguntando si tienen tanto perros o gatos, y si poseen las antirrábicas actualizadas. "Si no las tienen se los vacuna allí mismo, de forma gratuita. Lo mismo si tienen vacunas pero están vencidas porque muchas veces se los vacuna de chiquitos y luego no se hace la revacunación anual. Si no se encuentra a nadie en el domicilio, se deja una notificación para que se acerquen al Parque Garay o del Jardín Botánico", sostuvo la directora del Imusa, Anahí Montiel.

Zonas donde se vacuna

El lunes, personal del Imusa estuvo recorriendo los alrededores de 4 de Enero al 8100 con la vacunación antirrábica de mascotas -operativo que proseguirá-, mientras que este miércoles desde las 9 horas, si las condiciones del clima lo permiten, estará en Mitre al 5000, por otro caso confirmado estos últimos días. "Buscamos vacunar a perros y gatos a partir de los 5 meses", agregó Montiel.

Cabe recordar que el primer caso de un murciélago con rabia se había encontrado a mediados de marzo en el ex Hospital de Niños, de barrio Candioti.

"Es importante destacar que no hay un brote de rabia ni nada parecido. Sólo que es una enfermedad típica del murciélago y se han detectado más casos porque la gente nos avisa y los hacemos estudiar. No hay que preocuparse sino ocuparse y tener todos los animales vacunados", sostuvo la funcionaria del Imusa.

Por consultas, comunicarse al 0800 777 5000.