Video: peleas y "compras de pánico" por el confinamiento en Shanghái

Riñas en la sección de frutas y verduras, pasillos repletos de compradores en pánico y estantes vacíos. Los videos publicados en las redes sociales este domingo muestran escenas caóticas en Shanghái después de que las autoridades anunciaran que parte de la ciudad china entraría en un confinamiento a gran escala para detener la propagación del Covid-19.

El confinamiento en dos fases, que supuso el cierre de la mitad del este de la ciudad a las 5 de la mañana del lunes para realizar cuatro días de pruebas masivas, a las que seguirá la mitad del oeste el viernes, se produce en un momento en que Shanghái se ha convertido en el nuevo epicentro del peor brote de covid-19 de China en dos años, al registrar este domingo un récord de 3.500 casos.

#China - Fight at a supermarket in #Pudong amid widespread panic buying as #Shanghai initiates a two-stage lockdown. pic.twitter.com/suCxPr2zmi