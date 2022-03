https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 30.03.2022 - 0:04

Eliminatorias sudamericanas

Colombia ganó, pero no le alcanzó: no clasificó para Qatar 2022

El seleccionado cafetero superó a Venezuela por 1 a 0 pero necesitaba que Perú no sume de a tres para tener posibilidades. Finalmente, los peruanos ganaron su encuentro.

Colombia hizo la tarea, pero el milagro no llegó y pese a vencer esta noche a Venezuela por 1 a 0, se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, tras la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. El mediocampista James Rodríguez, a los 45 minutos del primer tiempo, y mediante un penal, puso adelante al conjunto "cafetero", pero como Perú le ganó a Paraguay 2 a 0, se quedó con el lugar del repechaje, que definirá con un equipo asiático. Colombia se quedó en las puertas del repechaje, porque sumó 23 puntos, uno menos que Perú. El equipo de Reinaldo Rueda dominó las acciones ante una "vinotinto" de Néstor Pekerman que ya piensa en otras cuestiones y siempre se mostró inferior a su rival. En el final y a instancias del VAR, luego de una falta sobre Rafael Borré, el zurdo James Rodríguez remató el penal, pero el arquero Fariñez se adelantó y en la segunda ejecución logró marcar. En la etapa complementaria, Colombia siguió dominando las acciones, pero sus ganas y su ímpetu fueron más que el fútbol y Venezuela pudo controlar, aunque sin acciones en ataque y el triunfo no le alcanzó. Con información de Télam.

