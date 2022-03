Video del momento en el que un joven cae al vacío de un juego mecánico

Una persona captó desde su teléfono el momento en el que un joven cayó al vacío desde un juego mecánico de un parque de diversiones localizado en Orlando, Florida.

En las imágenes se observa al joven de 14 años caer de su lugar cuando el juego mecánico llamado Orlando FreeFall descendía a toda velocidad.

El niño cayó de la atracción que es una torre de caída que se inauguró recientemente en el complejo de entretenimiento ICON Park.

La víctima fue identificada como Tire Sampson, de Missouri, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

WARNING! Some disturbing footage of a accidental death where a 14-year old boy was ejected & died. This happened at a Amusement Park ride named ICON in Florida. Investigation is underway pic.twitter.com/H7Rg4iLUaB