Se trata del cáncer colorrectal, sobre el que se diagnostican en la provincia más de 1.300 nuevos casos por año. ¿Se puede prevenir? ¿Qué estudios son necesarios para detectarlo a tiempo?

Este jueves En Santa Fe se distribuirán test para detectar el segundo cáncer más frecuente en el país

La Agencia de Control del Cáncer del Ministerio de Salud de Santa Fe organiza para este jueves una jornada de prevención en el marco del Día mundial contra el cáncer de colon. Durante ese día se distribuirán Test de Sangre oculta en materia fecal, un estudio simple que permite determinar tempranamente los signos de alarma y prevenir esta enfermedad. A esa prueba podrán acceder hombres y mujeres entre 50 y 75 años, sin antecedentes familiares de esta dolencia.

Mientras tanto, la directora de la Agencia Provincial de Control de Cáncer, Graciela López de Degani, respondió para El Litoral a consultas básicas sobre uno de los tumores malignos más frecuentes. "En Argentina y en la provincia de Santa Fe es la segunda causa de muerte por cáncer y es el tercer tumor más diagnóstico en hombres y mujeres. Sin embargo, detectado tempranamente sus posibilidades de cura son de más del 90 por ciento", advirtió.

- ¿Qué es el cáncer de colon? ¿Cuál es la incidencia en el país? ¿Y en Santa Fe?

El cáncer colorrectal (CCR), se desarrolla en el colon y el recto (intestino grueso). A estos cánceres también se les puede llamar cáncer de colon o cáncer de recto (rectal) dependiendo del lugar donde se originen. A menudo ambos se agrupan porque tienen muchas características comunes.

El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo más frecuente en nuestro país. Por año se diagnostican más de 13.000 nuevos casos y mueren más de 7.000 personas.

En la provincia se diagnostican anualmente alrededor de 1300 casos y mueren 700 personas a causa de esta enfermedad, que actualmente es la segunda causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

- ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los signos de alerta?

El factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de colon y recto es la edad, un factor de riesgo que no podemos modificar: La mayoría de los CCR ocurren en personas mayores de 50 años. Pueden ocurrir antes, pero es menos frecuente.

Después existen muchos factores modificables, relacionados con el estilo de vida, que han sido vinculados al cáncer colorrectal. El sobrepeso o la obesidad aumentan el riesgo tanto en los hombres como en las mujeres. También una persona que no acostumbre ser físicamente activa tiene una mayor probabilidad de desarrollar CCR. La alimentación es importante: un alto consumo de carne roja (tal como res, cerdo, cordero o hígado) y carnes procesadas (como salchichas y algunos embutidos) pueden aumentar el riesgo. Las personas que han fumado por mucho tiempo tienen una probabilidad mayor de desarrollar y morir de CCR que las personas que no fuman. Se sabe bien que fumar es un causante del cáncer de pulmón, pero también está asociado a otros tipos de cáncer como éste. Por último, el CCR ha sido vinculado al consumo excesivo de alcohol.

Una vez que el cáncer se desarrolla es muy probable que no cause molestias hasta que la enfermedad sea más avanzada. Los signos y síntomas más comunes son: Un cambio en los hábitos de evacuación como diarrea, estreñimiento o reducción del diámetro de las heces por varios días; una sensación de necesidad de defecar que no desaparece después de haber tenido una evacuación intestinal; sangrado rectal con sangre roja brillante; sangre en las heces fecales que puede causar que las heces se vean oscuras; cólicos o dolor abdominal; debilidad y cansancio, y pérdida inexplicable de peso.

A menudo, los CCR pueden sangrar. A veces la sangre se puede ver en las heces o causar que estas se vean más oscuras, pero a menudo éstas se ven normales debido a que los sangrados son microscópicos. Con el tiempo, la pérdida de sangre puede causar recuentos bajos de glóbulos rojos (anemia), frecuentemente el primer signo del CCR es un laboratorio con esta alteración.

- ¿Cuáles son los estudios que se deben hacer y a partir de qué edad?

- La mayoría de los CCR comienza como un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto. Estos crecimientos son referidos como pólipos. El CCR es prevenible: la progresión lenta de los pólipos o adenomas favorece la realización de exámenes periódicos para detectarlos y extirparlos permitiendo prevenir la enfermedad. Además, este tipo de cáncer se puede curar porque si se detecta tempranamente las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son menos invasivos. Por eso todas las personas de 50 a 75 años aunque no tengan síntomas deben efectuar chequeos regulares para detectar y extirpar los adenomas o detectar y tratar el CCR en una etapa temprana. En caso de tener antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos debe consultarse a un médico especialista si es necesaria la realización de exámenes a más temprana edad.

Hay dos estudios importantes para la detección temprana. Uno es el test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico (tsomfi). Se utiliza para saber si hay presencia de sangre en la materia fecal, no observable a simple vista. Varias son las causas que pueden generar la aparición de sangre oculta en la materia fecal, entre ellas los pólipos o el cáncer colorrectal. Una ventaja de este examen es su simpleza y que puede ser realizado por la persona en su propia casa. El segundo es la colonoscopía. Es un estudio que utiliza un tubo flexible con una cámara para examinar minuciosamente el colon y el recto. Posibilita la detección y extirpación de pólipos previniendo el CCR.

- Estos estudios, ¿son accesibles en el sistema público de salud?

- Si. Ambos estudios son accesibles en el sistema de salud público. El test de Sangre Oculta en materia fecal se encuentra en los centros de Atención primaria de la Salud y la colonoscopia, al ser un estudio médico que requiere mayor estructura y especialistas, se realiza en los efectores de alta complejidad de toda la provincia.

- ¿La herencia genética tiene un papel importante en el desarrollo de la enfermedad?

- Es relativo. La mayoría de los CCR se descubren en personas sin antecedentes familiares de cáncer colorrectal. El cáncer heredofamiliar de colon ocurre en alrededor del 5% de las personas que desarrollan este cáncer. Los síndromes hereditarios más comunes asociados con el CCR son el síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario sin poliposis o HNPCC) y la poliposis adenomatosa familiar (PAF), pero otros síndromes menos comunes también pueden incrementar el riesgo de cáncer colorrectal.

- ¿Qué hábitos hay que mantener y cuáles conviene erradicar para evitar este cáncer?

- Controlando los factores de riesgos modificables se pueden evitar hasta un tercio de todos los cánceres. Los controles periódicos de rutina a toda edad y los estudios preventivos para cáncer de colon desde los 50 años son las conductas más apropiadas para evitar este cáncer.

- ¿Qué relevancia tienen factores como el estrés en su desarrollo?

- Aun no existen estudios que hayan asociado puntualmente el cáncer de colon con los niveles de estrés, pero se conoce hace tiempo que las situaciones estresantes generan alteraciones en las funciones corporales en múltiples niveles, que podrían hacernos más vulnerables al desarrollo de diferentes enfermedades, como el cáncer.

También la enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, son dos alteraciones del tubo digestivo muy relacionadas con la ansiedad, la depresión y el estrés y han sido asociadas con mayor riesgo de cáncer de colon.

- ¿Qué novedades hay para el tratamiento del cáncer de colon?

- Existen mejoras en todos los procedimientos relacionados con el tratamiento. Las cirugías son cada vez mejores y menos agresivas, se ha realizado avances en la investigación sobre la biopsia líquida en tumores de colon resecados identificando ADN tumoral circulante. Los tratamientos para enfermedad avanzada ya hace un tiempo son combinaciones de fármacos entre quimioterapia y "target moleculares" que han mejorado los resultados que se obtienen al tratar estos pacientes. Más recientemente la introducción de la inmunoterapia, que actualmente está dentro del arsenal terapéutico del que disponemos para este tipo de cánceres.

- ¿Se puede curar?

- Como todos los tumores, las chances de cura son más altas cuando se diagnostican en estadios tempranos. El 90% de los cánceres de colon y recto se pueden curar si el diagnóstico ocurre cuando se desarrolla un pólipo, y este porcentaje estimativo de cura va disminuyendo a medida que avanza el cáncer. Aun así, en los cánceres metastásicos, las sobrevidas son cada vez más largas gracias a los tratamientos actuales.

En 25 localidades

Para este jueves está prevista la distribución de test de detección de sangre oculta en 26 localidades de la provincia, también en la capital provincial, donde se hará de 9 a 12 en la Asociacón Aristóbulo del Valle.

La tarea está a cargo de la Agencia de Control del Cáncer junto a distintas organizaciones de la sociedad civil como LALCEC y Rotary Internacional, quienes colaboran organizando campañas de entrega y lectura de las pruebas.

También habrá entregas en Totoras, Venado Tuerto, Rufino, Firmat, Villa Cañás, Villa Constitución, Pavón, Casilda, Arteaga, Bigand, Arequito, Zavalla, Rosario, Arminda, Pueblo Esther, Timbúes, Carcarañá, Luis Palacios, Cañada de Gómez, Montes de Oca, Rafaela, Esperanza, Laguna Paiva y San Javier.